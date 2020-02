Ein Modell des Unteren Bahnhofs in Pößneck.

Modellbahnclub „Orlabahn“ zieht positive Jahresbilanz

Der Modellbahnclub Orlabahn blickt auf ein erfreuliches Jahr 2019 zurück. Das geht aus einer Mitteilung des Vereinsvorsitzenden Klaus Regu vom Donnerstag hervor. Die kürzlich vollzogene Jahresversammlung habe den Mitgliedern Gelegenheit gegeben, Bilanz zu ziehen und die geplanten Aktivitäten des Jahres 2020 zu besprechen. Dazu gehört auch eine große Ausstellung in Pößneck in der zweiten Jahreshälfte.

Das vergangene Jahr hatte für den Verein einige erfolgreiche Ausstellungsbeteiligungen bei anderen Modellbahnvereinen in petto. Man fuhr etwa nach Döbeln, Pirna, Münchberg, Leipzig, Jena und Weimar. Aber auch im Ziegenrücker Wasserkraftmuseum wurde ausgestellt. Klaus Regu betont eine erfreuliche und für viele Vereine seltene Entwicklung: „Ganz stark gewachsen ist unsere Jugendgruppe, in der wir momentan sechs Schüler zwischen zwölf und 15 Jahren betreuen. Dieser Modellbahner-Nachwuchs wird kontinuierlich in die ‘Geheimnisse’ des Modellbahnbaus eingeweiht und die alten Hasen sparen nicht mit Tricks und Kniffen aus ihrem reichen Erfahrungsschatz.“ Zu dem „guten Modellbahnjahr“ gehörte auch ein neues Projekt der langjährigen Mitglieder.

In der Shedallewird es eng

Die Feldbahn zum Mitfahren im Einsatz.. Foto: Klaus Regu

Was die Planungen der nächsten großen Ausstellung des Vereins vom 30. Oktober bis zum 1. November in der Pößnecker Shedhalle anbelangt, meldet Regu die Vorahnung: „Es wird eng.“ Unter dem Motto „Dem Vorbild nah“ sollen neben der „sehr großen Orlabahn“ noch einige weitere Großanlagen gezeigt werden. Beispiele sind etwa ein Nachbau des Bahnhofs Jahnsbach, Kleinbahnen der Altmark oder eine „TT-Anlage Kunitz“ aus Jena. Dabei komme es besonders auf eine umsichtige Hallenplanung an.

Bei Eintrittspreisen von 5 Euro, beziehungsweise 1 Euro für Kinder sollen sich die kleinen Besucher auf die beliebte Feldbahn zum Mitfahren freuen können. Bis dahin gebe es aber noch einiges zu tun. Nach der diesjährigen Vereinsvorstandswahl ist alles beim Alten: Klaus Regu bleibt Vorsitzender, Manfred Littig Kassenwart und Mario Reichmann Stellvertreter.