Stephan "Recke" Kretzschmann (links) und Felix Elandkowsky zeigen stolz die neue Wassermühle auf der Modellbauanlage für motorisierte Fahrzeugmodelle auf einem ehemaligen Betriebsgelände in Pößneck-Schlettwein.

Modellbau-Anlage in Schlettwein wächst weiter

„Wir bauen alles mögliche nach, so lebensecht wie möglich, nur eben etwas kleiner“, sagt Stephan „Recke“ Kretzschmann aus Pößneck. Er ist Modellbauer. Er pflegt und erweitert gemeinsam mit Felix Elandkowsky die mehrere hundert Quadratmeter umfassende Strecke unter freiem Himmel auf einem ehemaligen Betriebsgelände im Pößnecker Ortsteil Schlettwein. Der Hindernisparcours für geländegängige Modelle, darunter auch Panzer und Jeeps, hat Brücken, Tunnel, Steigungen und Gefälle sowie verschiedene Untergründe wie Erde, Kies und Steine zu bieten. Demnächst auch Wasser.

„Wir haben in unserer Werkstatt eine Wassermühle gebaut“, erzählt Recke, der die Anlage mit Marc Müller erdacht hat und auch Schritt für Schritt umsetzt. Durch ein ausgeklügeltes System wird Wasser durch eine Rinne fließen und über ein Wasserrad geleitet. So ganz fertig ist das Projekt noch nicht, da das Miniatur-Bächlein noch befestigt werden muss. „Es muss ja alles wind- und wetterfest sein“, erklärt er. Deshalb sind die meisten Elemente auf der Strecke auch einbetoniert.

„Ziel der Anlage ist es, die motorisierten Gefährte zu testen. Die Modellbauer sollen ihre Autos kennenlernen, eventuelle Konstruktionsfehler beseitigen, sie verbessern und natürlich fahren lernen“, ergänzt Kumpel Felix Elandkowsky. Das Interesse an dem Hobby steige merklich, in kürzester Zeit sei die Truppe auf etwa 40 Hobbytüftler angewachsen, meint er stolz. „Von Erfurt bis Zwickau kommen die Leute her und fahren über die Strecke“, freut sich Recke über den guten Anklang.

Ein wenig mehr Mithilfe bei weiteren Bauprojekten wie einer Garage und später noch einer Rennstrecke wünschen sich die Jungs, die ihre komplette Freizeit in das Projekt stecken. „Deko-Material, Grassamen oder mal eine Schaufel sind gerngesehen“, wirbt er. Jeder könne Ideen und Tatkraft einbringen, um die Anlage zu erweitern. „Wir hoffen, dass es bald ein paar Lockerungen der Corona-bedingten Beschränkungen geben wird, damit wir mal wieder üben und einen größeren Arbeitseinsatz planen können“, so Kretzschmann. Auch deshalb: Im August beziehungsweise September will der Club einen Wettbewerb veranstalten: „Mit Wertungen, Pokalen und leckerer Bratwurst“, wie er lachend sagt.