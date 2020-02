Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Modellbauer bauen einen Parcours in Schlettwein

Es sind die kleinen Dinge, die uns große Freude bereiten. So oder so ähnlich könnte das Motto der Modellbaufreunde in Pößneck heißen. Alles was motorisiert ist, Krach macht und manchmal auch fliegt, finden die Jungs und Mädels um Chef Marc Müller cool. Ob Panzer, Truck, Buggy oder Rennauto, mit Verbrennungsmotor oder Akku, jeder kann kommen, der ein Modell sein Eigen nennt. „Hauptsache ich werde vorher kontaktiert“, stellt er klar.

Seit wenigen Tagen bauen die Tüftler allerdings weniger an ihren Gefährten herum als viel mehr an einem etwa 500 Quadratmeter großen Parcours auf dem ehemaligen Betriebsgelände im Pößnecker Ortsteil Schlettwein. Dabei soll ein Crawler-Parcours und eine Rennstrecke entstehen. Während sich Letzteres von selbst erklärt, bezeichnet Ersteres eine Art Hindernisbereich für geländegängigen Modell-Fahrzeuge: Brücken, Tunnel, Steigungen und Gefälle, verschiedene Untergründe, wie Erde, Kies und Steine sind dort zu finden. Eben wie bei den riesigen Truck-Trails nur en miniature. Auf der „Baustelle“ werkelten am Samstag fast ein Dutzend Modellbaufans mit, um Marc Müllers Idee umzusetzen. Mit Spitzhacke, Schaufeln und Motorsäge, Gehölzen, Steinen und Schrauben zimmerten die Freiwilligen aus Gera, Wernburg und Pößneck die Miniaturwelt auf ein vorbereitetes Areal. Fixe Idee, fixe Umsetzung „Vor einer Woche war ich mit meinem Kumpel Stefan Kretzschmann auf dem Rückweg von Zwickau, wo der nächstgelegene Fahrzeugparcours ist“, erzählt der Chef der Truppe. „Wir haben jedes mal einen längeren Fahrtweg“, gibt er zu, „und dann meinte ich zu Stefan: Warum bauen wir nicht unseren eigenen?“ Einen Entwurf habe er bis heute nicht gezeichnet. Das sei auch nicht nötig, denn die „Strecke entstand auf der einstündigen Fahrt in meinem Kopf“, sagt er. „Was ich mir in den Kopf gesetzt habe, setze ich auch um.“ Marc Müller (rechts) verankert die selbstgebaute Hägebrücke im Boden. Foto: Marcus Cislak Und dann ging alles ganz schnell: Man kontaktierte noch an jenem Sonntag der Rückfahrt den befreundeten Grundstücksbesitzer, der prompt seine Zustimmung gab. Am Dienstag schnitten die beiden Kumpels mit Motorsensen den Bewuchs weg. Am Donnerstag „stellte uns die Firma Otto-Fischer einen Kran zur Verfügung, damit wir die schweren Betonteile an ihren Platz hieven konnten. Dann lieh uns Erdbau Schnetter einen Lkw, um die zehn Tonnen Sand und 50 Tonnen Erde bewegen zu können“, ist er dankbar für die Unterstützung. Schließlich bat er die Modellbaufreunde um Hilfe bei den Feinarbeiten. „Das ist echt ‘ne dufte Gruppe, alle helfen mit“, freut er sich. Man habe zwar noch etliche Tage, wahrscheinlich sogar Wochen, zu tun, um die beiden Strecken fertigstellen zu können, doch Marc Müller macht sich da kein Sorgen. „Es wird schon bald soweit sein“, denn er kann auf die Modellbaufreunde zählen. „Zur Eröffnung wird groß gefeiert“, weiß er. Natürlich haben an diesem Samstag auch alle ihre Modelle mit dabei, die erste Teilstrecke will ja auch gleich mal befahren werden. „Das machen wir heute Abend noch“, sagt er voller Vorfreude.