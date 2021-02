Möbelhaus Grünau aus Oppurg hält weiter durch: Klage gegen Corona-Verordnung scheitert

Der Geschäftsleiter der Grünau, Matthias Bernhardt, ist sich sicher: Gerade während des Lockdowns seien Möbel und Küchen gefragt. Die lassen sich wegen der derzeitigen Schließung aber nur schwer an den Kunden bringen.

„Thüringen ist das einzige Bundesland in Deutschland, wo es während des aktuellen Lockdowns erlaubt ist, dass der Auto- und Fahrradhandel offen bleiben darf“, sagt Christian Ullrich, Geschäftsführer und Gesellschafter der Möbelwelt Grünau in Oppurg. Aber seit dem 16. Dezember dürfe kein Kunde mehr seinen Laden betreten. „Das ist diskriminierend“, findet er. Deshalb zog der in Bayern Lebende vor wenigen Wochen vor Gericht, um diesen vermeintlichen Fehler vom Oberverwaltungsgericht Weimar korrigieren zu lassen.