Mödlareuth Die Arbeiten am Erweiterungsbau des Deutsch-Deutschen Museums Mödlareuth schreiten voran: Die Fundamentarbeiten sind abgeschlossen und auch die Holzarbeiten könnten – je nach Witterung – noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Auf was sich die Besucher im Innenraum freuen können, wurde nun bei der Verbandssitzung gezeigt.