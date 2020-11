Molkereibrücke in Pößneck erhält Note 2,4

Die jährliche Überprüfung der kommunalen Brückenbauwerke steht in Pößneck an. Im Auftrag der Stadt begutachtet Fachmann Alexander Schulz vom Ingenieurbüro Kleb von Mittwoch bis Freitag die Überführungen. Für die Molkerei-Brücke stand die alle sechs Jahre fällige sogenannte Hauptuntersuchung an. Bei der gründlichen Untersuchung des am 19. Juli 2003 freigegebenen Konstrukts vergibt er die Note 2,4. Auf der Skala von eins bis vier sei die Brücke insgesamt als „in Ordnung“ einzustufen, wie er sagt. Risse in der Fahrbahnoberfläche und weitere kleinere Dinge habe er dokumentiert.