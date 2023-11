Mond oder Mars? – Ein Kommentar zum Herbstblues, der gerade viele Menschen aus dem Saale-Orla-Kreis zu beschleichen scheint

Ein Mann läuft durch einen herbstlich verfärbten Stadtwald. Spaziergänge an der frischen Luft durch unsere Parks und Wälder helfen oft gegen den Herbstblues.

„Die Welt ist derzeit schwer auszuhalten.“ Diesen Satz höre ich so oder ähnlich immer wieder.

Mal sind es die Kriege, die aufs Gemüt drücken, mal selbstquälerische Beziehungen, aus welchen man sich trotzdem nicht so einfach lösen kann oder mag.

Wieder andere Leute möchten am liebsten ihren Job hinschmeißen, weil bei der Work-Life-Balance das Gleichgewicht verloren gegangen ist.

Nur wohin flüchten? Mond und Mars sind noch keine Alternativen für diese Welt.

Und wem von seiner Erschöpfung erzählen, ohne alles schlimmer zu machen beziehungsweise Gefahr zu laufen, dass man sich dabei lächerlich macht in diesen Zeiten, in welchen sich Stärke so oft nur über die Schwäche des Nächsten definiert?!

Selbstheilungskräfte aktivieren

Ich kenne Leute, die sich in Harry-Potter- oder Perry-Rhodan-Romane vertiefen, wenn sie eine Auszeit vom Alltag brauchen.

Marius Koity ist Redakteur in Pößneck und OTZ-Redaktionsleiter für den Saale-Orla-Kreis. Foto: Peter Cissek

Andere Zeitgenossen behaupten, ein Netflix-Serienmarathon übers Wochenende käme einem Jungbrunnen gleich.

Wieder andere rennen sich erst die Seele aus dem Leib, um dann so lange in der Badewanne zu liegen, bis das Wasser kalt wird.

Vor dem Gang zum Seelenklempner, was – vielleicht viel zu – oft als Bankrotterklärung empfunden wird, will jeder auf seine Art die Selbstheilungskräfte arbeiten lassen.

Die Überraschung suchen

Fakt ist, dass jeder mal ‘ne Pause braucht. Ein Happy End. Ein bisschen Schokolade. Eine Überraschung.

Vielleicht findet man die auf den Kirmsen und in den Konzerten aller Art, die es gerade zuhauf gibt, vielleicht im Herbstfarbenspiel des nächsten Parks oder Laubwaldes, wenn man erst mit sich selbst ins Reine kommen will, bevor man wieder die Welt an sich ran lässt.

Die war tatsächlich schon mal friedlicher. Oder nicht?

Es ist jedenfalls meist menschengemachtes Leid, mit welchem wir Menschen klar kommen müssen. So oder so.

Sehen Sie das genauso? Oder sind Sie anderer Meinung? Schreiben Sie uns: leserbriefe-otz@funkemedien.de

Folgende Stellen bieten Hilfe an:

– Telefonseelsorge – anonyme, kostenlose Beratung zu jeder Tages- und Nachtzeit unter den bundesweiten Telefonnummern (0800) 111 0 111 oder (0800) 111 0 222

– Kinder- und Jugendtelefon „Nummer gegen Kummer“ – kostenlose Beratung von Montag bis Samstag zwischen 14 bis 20 Uhr unter der Telefonnummer 116 111 (Kinder- und Jugendtelefon) oder montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr unter der Telefonnummer (0800) 111 05 50 (Elterntelefon)