Mopedfahrer verletzt sich bei Zusammenstoß mit Auto in Pößneck

Pößneck. Ein Autofahrer übersah das vorfahrtsberechtigte Moped und es kam zur Kollision.

Ein 73-Jähriger war am Dienstagmorgen mit seinem Auto in Pößneck unterwegs. Als er vom Steinweg kommend in Richtung Poststraße fuhr, übersah er beim Überqueren der Straße des Friedens ein Moped.

Da er das Moped nicht beachtete, stieß er mit dem 62-jährigen Fahrer zusammen. Wie die Polizei mitteilte, hatte dieser jedoch Vorfahrt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe. Der Mopedfahrer verletzte sich zudem leicht.

