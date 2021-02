Caroline Reul unternahm eine Radtour am Stausee Hohenwarte. Der Routenvorschlag stammt aus der Broschüre „Feen-Bike-Paradies Saalfeld“, die jetzt in den Tourismus-Informationen der Region erhältlich ist. Den schönsten Blick der Tour gibt es vom Bockfelsen nahe Gössitz.

Mountainbiken am Hohenwartestausee

Der Schnee ist – zumindest vorerst – geschmolzen und an manchem Tag lacht die Sonne bereits mit so viel Kraft, dass es Spaß macht, die Fahrräder wieder aus dem Keller zu holen. Wem auf Anhieb keine Ideen kommen, wo denn so eine Radtour im Orlatal oder der Region hinführen soll, der kann zum Beispiel im Internet Tipps finden.