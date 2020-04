Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mühlenfähre nimmt Betrieb wieder auf

Der Fährbetrieb an der Mühlenfähre am Hohenwarte-Stausee startet am 1. Mai. Dies geht aus einer Mitteilung der Kombus hervor. Thüringens einzige Autofähre verkehre demnach ab Freitag täglich von 8 bis 19 Uhr zwischen den Anlegestellen an der Linkenmühle und in Altenroth.

Auch die Wanderbusse sind ab dem 1. Mai wieder unterwegs, heißt es weiterhin in der Mitteilung. Der Wanderbus Thüringer Meer fahre von Saalfeld aus über Kaulsdorf, Hohenwarte, Bucha, Wilhelmsdorf, Linkenmühle, Ziegenrück, Liebschütz, Altenbeuthen, Drognitz, Reitzengeschwenda und Neidenberga wieder nach Hohenwarte und Saalfeld und bediene dabei alle Etappenpunkte des zertifizierten Hohenwarte-Stausee-Weges.

Wanderstarts werden angefahren

Am Nachmittag verkehre der Wanderbus dann in umgekehrter Richtung und so könnten Ausflügler zurück zum Ausgangspunkt kommen. Erholungssuchende aus dem Oberland könnten den Wanderbus Thüringer Meer mit der Kombus-Linie 620 ab Bad Lobenstein mit Umstieg in Ziegenrück erreichen, heißt es.

Der Wanderbus Schwarzatal fahre ab Rudolstadt und Bad Blankenburg zu den Anfangs- beziehungsweise Endpunkten der Etappen des Wanderweges im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und vielen weiteren Orten im Schwarzatal. Als Besonderheit der Wanderregion gibt es in Lichtenhain, Unterweißbach, Schwarzmühle und am Barigauer Turm Wanderstarts. Hier starten jeweils mehrere Rundwanderwege, auf denen man Natur und Geschichte der Region entdecken kann. Die Wanderstarts seien mit dem Wanderbus erreichbar.

Alle Regionalbusse der Kombus könnten an den Wochenenden und Feiertagen bis zu sieben Fahrräder auf Fahrradgepäckträgern und in den Bussen mitnehmen, heißt es. Auf der Kombus-Linie 405 von Saalfeld nach Neuhaus seien auf ausgewählten Fahrten Busse mit Fahrradanhängern im Einsatz.

Schutzmaßnahmen in den Bussen

Der Saisonstart des Fahrradbusnetzes Frankenwald und Fichtelgebirge mobil verschiebe sich hingegen bis auf Weiteres. Deshalb fahre die Thüringer-Meer-Linie, die die Region Schleiz – Bleilochstausee – Bad Lobenstein mit Nordhalben in Bayern verbindet, vorerst nur bis und ab Bad Lobenstein und mit Fahrradgepäckträger statt Fahrradanhänger.

Auf allen der genannten Linien gelte die Mundschutz-Pflicht, heißt es in der Mitteilung. Dafür seien die vorderen Türen wieder als Einstieg nutzbar und auch die Absperrungen in den Bussen seien aufgehoben. Infektionsschutzvorhänge für die Fahrer seien angebracht.

Alle Informationen zu den touristischen Angeboten könnten in den Kombus-Servicecentern, am Servicetelefon unter 03671/5251999 und unter www.kombus-online.eu/angebote abgerufen werden.