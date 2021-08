Multivisionsshow mit Robby Clemens in Pößneck

Robby Clemens ist am 15. September in Pößneck zu Gast.

Pößneck. Der Extremsportler erzählt am 15. September von seinen Abenteuern auf dem Weg vom Nordpol zum Südpol.

„Bis ans Ende der Welt und zu mir selbst“ lautet das Leitmotiv einer Multivisionsshow und Buchpräsentation von und mit Robby Clemens, zu welcher am 15. September in die Pößnecker Stadtbibliothek eingeladen wird. Beginn am Mittwoch ist um 19.30 Uhr.

Robby Clemens ist Extremsportler und Motivationscoach. „Doch sein Weg dahin war wohl sein schwerster“, heißt es in der Einladung zu dieser Veranstaltung. Nach der Insolvenz des elterlichen Betriebes sei er dem Alkohol und Nikotin verfallen, was ihn fast das Leben gekostet hätte. Laufen sei der Start in sein neues Leben gewesen. 2007 lief er in 311 Tagen 13.262 Kilometer zu Fuß um die Welt. Und 2017 brach er zu Fuß vom Nordpol in Richtung Südpol auf. An diesem Abenteuer lässt er jetzt seine Hörer in Pößneck teilhaben.

Für diese Veranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich. Die Zahl der Plätze ist begrenzt.