Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Museum, Bibliothek und Stadtinformation öffnen am 27. April

Ab dem 27. April öffnen in Pößneck die Bibliothek, das Museum642 sowie die Stadtinformation. Dazu fanden jetzt die Absprachen statt. Wie Bürgermeister Michael Modde (parteilos) mitteilt, sind diese drei Einrichtungen dann im Rahmen der üblichen Öffnungszeiten erreichbar.

„Wir werden auch an den Stellen die Hygieneregeln aushängen“, kündigt er an. Dazu gehört der ohnehin geforderte Mundschutz. Nach wie vor werden Spender mit Desinfektionsmitteln an den Eingängen stehen. Immer nur eine begrenzte Personenzahl ist in den einzelnen Häusern möglich. In der Bibliothek werde das beispielsweise durch abgezählte Körbe gewährleistet. Im Museum wird vorerst nicht mit einem großen Andrang gerechnet. Ein großer Zulauf sei am 27. April noch nicht zu erwarten. "Wenn nicht alle gleich am ersten Tag kommen würden, wäre das auch sinnvoller", appelliert Bürgermeister Modde an die Bürger.

Wie Museumsleiterin Antonie Lau mitteilt, werde die geplante Ausstellung „Antike Esskultur“ bis zum 16. August verlängert.

Kurz vor der Schließung der Bibliothek haben sich viele Pößnecker noch mit Büchern eingedeckt – die sie nicht gleich wieder zurückgeben müssen. Angst vor Überziehungsgebühren müssen sie aufgrund der Verordnungen derzeit nicht haben. Die Öffnungszeiten und Bedingungen seien alle nur vorläufig. Änderungen seien jederzeit noch möglich, wie der Bürgermeister sagt. Er setzt jetzt auf den gesunden Menschenverstand der Pößnecker.

Kritik übt er an einem teils mangelhaften Informationsfluss hinsichtlich der Infizierten. Zahlen und Tendenzen müsse er regelmäßig persönlich beim Landrat erfragen. „Es gibt keine Angaben dazu, woher die Infizierten kommen. Ob aus Pößneck oder anderen Städten. Der Saale-Orla-Kreis ist groß.“

Am Samstag, 2. Mai, bleiben die öffentlichen Einrichtungen der Stadt aus internen Gründen geschlossen.