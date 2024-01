Musik-Film-Theater Blankenberg setzt auf bewährtes Konzept

Blankenberg Das Musik-Film-Theater in Blankenberg befindet sich in der Winterpause. Im Februar soll mit dem Konzept, das 2023 so gut funktionierte, weitergemacht werden.

Mit welcher Band in diesem Jahr in die neue Saison gestartet wird, steht noch nicht fest. In den kommenden Wochen wird der Verein Musik-Film-Theater Blankenberg aber entscheiden, wie es in diesem Jahr weitergehen soll. Fest steht bisher, dass gegen Ende Februar das erste Konzert im Jahr 2024 ansteht.

Weniger Veranstaltungen, mehr Vielfalt: 2023 hat der ehrenamtliche Verein, der das Kino Blankenberg betreibt, damit mehr Besucher angelockt. „Dieses Konzept wollen wir beibehalten“, erklärt Torsten Murr. Denn genau diese bunte Vielfalt sei beim Publikum gut angekommen.

Bunte Mischung für Musikfans

„Wir hatten eigentlich von der Stilistik alles dabei: von Blues Rock bis zum Punk“, so Torsten Murr. Ein besonderer Höhepunkt gleich zu Beginn des Jahres 2023 war das Abschlusskonzert der Berliner Band „King Kong Calls“, die dem Kino Blankenberg seit 2016 eng verbunden war.

Daneben waren vor allem Gruppen aus der Umgebung im vergangenen Jahr in Blankenberg vertreten. Zum Beispiel MacGeifer aus Neustadt/Orla, früher bekannt als Generator, und Kornblumenblau. Die Band besteht bereits seit 2014, die Mitglieder stammen aus dem Saale-Orla-Kreis.

Ende September 2023 stand ein zweiter Höhepunkt an: „Die Ossis“ spielten in Blankenberg. Vor 20 Jahren hat das erste Konzert im Kino stattgefunden, nachdem es nach Jahren des Leerstandes von einigen ehrenamtlichen Musikfreunden und Kulturbegeisterten aus Blankenberg und Umgebung bespielbar gemacht wurde. Die erste Band, die damals im Kino spielte, war „Bluestift“ aus Berlin. Carsten Große, Gitarrist, war damals einer der Musiker von „Bluestift“ – und stand als Mitglied von „Die Ossis“ 20 Jahre später wieder auf der Bühne in Blankenberg.

Gemütlichkeit und Ausgelassenheit

Der Zuschauerbereich des Musikkinos Blankenberg ist geprägt von den gemütlichen Sofas, die im Laufe der Jahre dem Verein, der die kulturelle Bühne leitet, gespendet wurden. Die Gäste nehmen vor den Konzerten darauf Platz, genießen den Plausch und die Getränke. Die gemütliche Ruhe vor dem Sturm, bis die Bands des Abends ihr Können zeigen. Denn dann ist Tanzen, Abfeiern und mehr angesagt.

Ein weiteres Beispiel für den lokalen Bezug des Kinos war der Auftritt der Band „Herrmann’s Crossroads“. Das Trio aus Mielesdorf bei Tanna hat sich dem klassischen, überwiegend härteren Rock der späten 1960er und 1970erJahre verschrieben.

Die Berliner Band „King Kong Calls“ spielte 2023 unter diesem Namen zum letzten Mal in Kino Blankenberg. Foto: King Kong Calls / Kino Blankenberg

Über die kommenden Veranstaltungen informiert das Kino Blankenberg unter www.musik-film-theater-blankenberg.de