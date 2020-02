Musik transportiert Botschaften

Bekanntermaßen erleben die christlichen Kirchen seit der Zeit der Aufklärung einen stetigen Mitgliederschwund, mal mehr mal weniger verstärkt durch politische Systeme und gesellschaftliche Tendenzen. Um so wichtiger ist es, wenn die verbliebenen Gemeindemitglieder immer wieder durch Überraschendes, Modernisiertes begeistert werden. Seien es pädagogische Angebote, Kommentare zu aktuellen Entwicklungen oder das Aufpeppen regelmäßig stattfindender Rituale, wie Gottesdienste oder Taufen. Das altersmäßig relativ junge musikalische Ensemble Neue Töne hilft dabei.

Musik ist ein wunderbares, schön anzuhörendes Werkzeug, um Botschaften und Emotionen durchs Gehör ins Innere der Menschen zu transportieren. Und um sich dort zu verankern. Wenn dann noch poppige und jazzige Töne die klassischen Texte ergänzen, werden moderne Hörgewohnheiten bedient. Wie von dem Manager der neuen Töne zu hören war, dass man theoretisch jede Woche in den Kirchen der Umgebung auftreten könne, scheint das Konzept aufzugehen.

Auch außerhalb der christlichen Kultur besteht Interesse am Liedgut von neue Töne. Das neu in Pößneck angekommene Straßenmusikfestival Fête de la Musique könnte in diesem Jahr um eine musikalische Spielart reicher sein. Ich bin gespannt, ob Neue Töne dort auftreten und mehr Publikum anlocken kann.