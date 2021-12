Musikalische Grüße in der Adventszeit in Neustadt

Neustadt. Der Posaunenchor erfreut die Neustädter Passanten an jedem Freitag auf dem Markt vor dem Lutherhaus.

„Es ist schön und außerordentlich wichtig, dass sich auch in diesen Zeiten, in denen die Adventszeit nicht für wenige bedrückend erscheint, hoffnungsvolle Töne mischen. Das hat sich wohl auch der Posaunenchor unserer Region gedacht“, sagt die Neustädter Pastorin Claudia Romisch. So musiziere dieser unter Leitung von Stefan Hommel seit Beginn der Adventszeit an jedem Freitag um 17 Uhr eine halbe Stunde auf dem Markt vor dem Lutherhaus. „Passanten bleiben stehen, andere haben von der Aktion bereits gehört und sind extra gekommen“, so Claudia Romisch.

Am Mittwoch wird außerdem die Kantorei St. Johannis um 15.30 Uhr unter Leitung von Maxim Burtsev den Senioren und Mitarbeitern des Diakoniepflegeheimes musikalische Advents- und Weihnachtsgrüße bringen. Um 16.30 Uhr dürfen sich Anwohner Bewohner und Mitarbeiter des Awo-Pflegeheims für psychisch Kranke und geistig Behinderte in der Arnshaugker Straße über weihnachtliche Klänge der Kantorei freuen.

Zeitgleich versammelte sich eine größere Anzahl an Menschen auf dem Neustädter Marktplatz um ihren Unmut über die Corona-Maßnahmen zum Ausdruck zu bringen.