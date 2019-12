Neustadt. Konzerte am 7. und 8. Dezember in Neustadt, Triptis und Umgebung.

Musikalische Vielfalt in den Gotteshäusern

„Im Advent gibt es jedes Jahr sehr viele große und kleine musikalische Angebote in den Kirchen unserer Region“, erinnert die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Neustadt in einer Mitteilung. „Die Vielfalt der musikalischen Gruppen mit ihren speziellen musikalischen Ausrichtungen ist besonders im Dezember für alle Interessierten erlebbar.“ Das zeigt sich auch am zweiten Adventwochenende in Kirchen rund um Neustadt und Triptis.

So lädt die Kirchgemeinde Kopitzsch am Samstag, 7. Dezember, um 16 Uhr zu einer Bläsermusik mit Andacht ein. Es musiziert der Posaunenchor Neustadt. Zwei Stunden später am Samstag, um 18 Uhr, wird in der Neustädter Stadtkirche im Rahmen des Adventsmarktes zum Adventssingen mit den Chören und musikalischen Gruppen der Region eingeladen.

Der Zweite Advent selbst wird musikalisch um 16 Uhr in Dreitzsch mit einem Gottesdienst begonnen, gestaltet vom Posaunenchor. Um 16.30 Uhr wird nach Knau zur „Kirche im Lichtermeer“ eingeladen und um 17 Uhr lädt die Kirchgemeinde Lemnitz zu ihrem Adventskonzert mit dem Frauenchor Lemnitz ein.

Bei all diesen Veranstaltungen ist der Eintritt frei.