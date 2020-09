Musikalischer Rundgang durch Köstitz

Die letzte Veranstaltung der coronabedingt sehr kurzen 2020er Reihe der Pößnecker Sonntagsstreifzüge findet am 27. September statt. Treffpunkt hierfür ist der Lidl-Parkplatz an der Jenaer Straße/Neustädter Straße, Beginn ist 13.30 Uhr.

Die Stadt Pößneck als Veranstalter lädt dieses Mal zur Erkundung des Stadtteiles Köstitz ein. Gastgeber ist der Köstitzer Kirmesverein, dessen Mitglieder nicht zuletzt auf die Geschichte der einstigen Gemeinde eingehen werden. Das Dorf wurde 1350 erstmals urkundlich erwähnt, soll aber viel älter sein. Zur Eingemeindung nach Pößneck kam es im Jahr 1919. Die Saisonausklangsveranstaltung ist wie immer ein musikalischer Sonntagsstreifzug. So werden die Interessierten an einigen Stationen in Köstitz von Schülern und Pädagogen der Musikschule Saale-Orla Pößneck empfangen.

Die Teilnahme ist dieses Mal kostenfrei. Spenden zur Förderung der musikalischen Bildung in Pößneck sind willkommen.

Die Pößnecker Sonntagsstreifzüge gibt es seit 2012. Stadtführer, Heimatkundler, Kulturamtsmitarbeiterinnen und andere Einheimische laden jedes Jahr zwischen April bis September einmal im Monat ein, Pößneck wiederzuentdecken.