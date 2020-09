Musikalischer Rundgang durch Köstitz

Der letzte diesjährige Pößnecker Sonntagsstreifzug findet am 27. September statt. Treffpunkt am Sonntag ist der Lidl-Parkplatz an der Jenaer Straße/Neustädter Straße und Beginn ist um 13.30 Uhr.

Erkundet wird dieses Mal der Stadtteil Köstitz. Mitglieder des Köstitzer Kirmesvereines werden nicht zuletzt auf die Geschichte der einstigen selbstständigen Gemeinde eingehen, die 1919 unter das Pößnecker Dach geschlüpft ist.

Zum Saisonausklang gibt es wie immer einen musikalischen Sonntagsstreifzug. An einigen Stationen in Köstitz werden Schüler der Musikschule Saale-Orla Pößneck Proben ihres Könnens anbieten.

Die Teilnahme ist dieses Mal kostenfrei. Spenden zur Förderung der musikalischen Bildung in Pößneck sind willkommen.