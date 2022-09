Musikschule in Pößneck öffnet ihre Türen

Pößneck. Zum Tag der offnen Tür am 10. September können Interessierte jeden Alters verschiedene Musikinstrumente in Pößnecks Musikvilla ausprobieren.

Mit Beginn des neuen Schuljahres öffnet auch die Musikschule in Pößneck-Süd wieder ihre Türen. Wer sich für das Erlernen eines Instruments interessiert, kann am Samstag, 10. September, zum Tag der offenen Tür das Gebäude in der Jahnstraße 7 in Pößneck besuchen.

Da Corona die Einrichtung ziemlich zurückgeworfen habe, sei jener Tag in diesem Jahr auch eher zur Orientierung gedacht, sagt Elke Rückert, Standortleiterin der Musikschule Saale-Orla in Pößneck. Denn sonst habe die Musikvilla meist im Frühjahr ihre Türen für Interessenten geöffnet. Zu der Zeit habe man eben einen besseren Überblick, so die Standortleiterin.

„Meist haben Eltern eine andere Vorstellung von einem Musikinstrument als ihre Kinder“, so Rückert. Am Tag der offenen Tür dürfen jegliche Instrumente ausprobiert werden, um Fragen und Zweifel aus dem Weg zu räumen. Personen jeden Alters können sich von Musiklehrern Violine oder Cello, Klarinette, Saxophon oder Posaune, Klavier und Keyboard, Gitarre oder das Schlagzeug vorführen lassen. Neu im Programm sei das Akkordeon.

„Meist merkt man sofort, welches Instrument einer Person am besten liegt. Es gibt aber durchaus Menschen, die überall begabt sind“, berichtet Rückert. Die Musikschule biete deshalb Instrumente in jeglicher Größe zum Ausleihen sowie zwei kostenlose Schnupperstunden an. Die Entscheidung für ein Instrument betreffe meist die gesamte Familie, da etwa die Eltern ihre Kinder an das neue Hobby heranführen müssen. Meist zeige sich erst nach drei Monaten, ob Kinder beim Erlernen des Instrumentes „am Ball bleiben“ oder eher das Interesse verlieren.

Der 11-Jährige Moritz Jänsch übt mit Standortleiterin Elke Rückert das Geige spielen. Foto: Clara Weiland

Wichtig ist das richtige Einstiegsalter

Kinder in der zweiten Schulklasse hätten, so Rückert, das ideale Einstiegsalter. Sie rate hingegen Eltern von Erstklässlern ab, ihre Kinder in einer Musikschule anzumelden: „Erstmal müssen die Kleinen in der Schule richtig ankommen. Da ist es schwer, sich auf zwei Dinge gleichzeitig zu konzentrieren.“ Und überhaupt empfiehlt Elke Rückert ihren Schülern zum Ausgleich etwa einen Sport zu erlernen. Die meisten Musikschüler am Standort Pößneck seien zwischen sieben und achtzehn Jahren alt. Unterrichtet werden können Kinder bereits ab drei Jahren. Für besonders junge Schüler seien Instrumente wie Gitarre, Geige, Klavier oder auch Flöte am besten geeignet.

Auch Senioren seien durchaus regelmäßig Schüler der Musikvilla. „Ein älterer Herr lernt jetzt Geige. Andere in dem Alter sind etwa in einem Posaunenchor und wollen ihr Können neu Auffrischen“, so die Musikschulleiterin. Die jedoch mit Abstand am häufigsten erlernten Instrumente der Musikschule seien Gitarre und Klavier, gefolgt von der Geige.

Des Weiteren sind zur Zeit 41 Schüler der Musikschule Saale-Orla in Pößneck Mitglieder des Jugendsinfonieorchesters „Da Capo“. Dieses beginne aktuell wieder mit Proben. Nach der erfolgreichen Da-Capo-Revue im Pößnecker Schützenhaus sowie dem Sommerabschlusskonzert in Krölpa im Juli plane das Orchester für den 27. November das traditionsreiche Adventskonzert in Pößneck. Bis dahin hofft Elke Rückert auf weitere kleine Auftritte.

Aktuell sind es fünf hauptamtliche Lehrer und 17 nebenamtliche Honorarkräfte, die um die 234 Personen in der ehemaligen Villa unterrichten.