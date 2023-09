Musikschule Saale-Orla bereitet sich auf Tournee nach Italien vor

Pößneck/Neustadt. Doch zuvor gibt die Pößnecker Einrichtung quasi als Generalprobe ein Konzert in der Neustädter Stadtkirche.

Die Musikschule Saale-Orla Pößneck bereitet sich derzeit auf die nächste Auslandstournee vor. Die Reise wird Nachwuchsmusiker und Pädagogen vom 30. September bis 4. Oktober ins oberitalienische Villa Lagarina führen. Im April waren mehr als vierzig Kinder, Jugendliche und Erwachsene vom Senior- und Junior-Sinfonieorchester der dortigen Scuola Musicale „Jan Novak“ im Orlatal zu Gast, jetzt kommt es praktisch zum Gegenbesuch.

In diesem Rahmen ist nicht zuletzt ein Konzert des aktuell von Cornelius Hofmann geleiteten Pößnecker Jugendsinfonieorchesters Da Capo in Rovereto, der „Kulturhauptstadt des Trentino“ am Gardasee, geplant.

Als Generalprobe für den Italien-Auftritt wird am Freitag, 22. September, ab 18 Uhr ein Konzert in der Neustädter Stadtkirche dienen. Die jungen Musiker aus Pößneck und Umgebung spannen, wie es heißt, einen „bunten musikalischen Bogen“, der von klassischen Werken wie Händels „Hallelujah“ und Beethovens „Ode an die Freude“ bis zu Stücken der Moderne wie „The Sound and the Fury“ von Robert W. Smith reicht.

Der Eintritt ist frei. Es ist in diesem Jahr – nach dem Gemeinschaftskonzert mit den italienischen Gästen im Wotufa-Saal im April – die zweite größere Vorstellung der Musikschule in Neustadt.

Auslandstourneen und -bildungsreisen sind gewissermaßen ein Standard der Musikschule Saale-Orla Pößneck. So waren Nachwuchsmusiker aus dem Orlatal mit dem Jugendsinfonieorchester Da Capo über die Jahre wiederholt in Rumänien sowie in ­Luxemburg und in der Tschechischen Republik. Der Klangkörper mit seiner umständehalber ständig wechselnden Besetzung wurde 2008 vom Musikpädagogen Daniel Vlad gegründet.