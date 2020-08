Nach Brand in Pößneck: Abriss Turmgelänge 10 bald möglich

Pößneck. Am 9. Juli löste fahrlässige Brandstiftung einen Großeinsatz der Feuerwehren in Pößneck aus. Nun soll das brandgeschädigte Haus abgerissen werden.

Im Turmgelänge in Pößneck stehen an den beiden Häusern Nummer 10 und 11 ein Gerüst. Der Brand vom 9. Juli, bei dem fast 100 Feuerwehrleute und etliche Wehren aus der Umgebung im Einsatz waren, hat augenscheinlich deutliche Spuren am Gebäude 10 hinterlassen. Wie aus der Stadtverwaltung Pößneck zu hören war, werden derzeit Angebote von lokalen Firmen eingeholt, die den baldigen Abriss in die Wege leiten soll.