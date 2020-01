Nach dem Silvester-Spaß folgt das große Aufräumen

Bunte Raketen und laut explodierende Böller – für viele gehört ein ordentliches Feuerwerk in der Silvesternacht dazu, um das neue Jahr zu begrüßen. Nebeneffekt dieses Spektakels ist eine gehörige Menge Müll, die zurückbleibt. So hatten auch die Stadtreinigungen in Neustadt, Pößneck und Triptis zum Jahresauftakt gleich alle Hände voll zutun, um die Hinterlassenschaften auf öffentlichen Plätzen, in Grünanlagen und auf Straßen wegzuräumen.

Aufräumarbeiten in Neustadt begannen an Neujahr

In Neustadt rückten die Mitarbeiter der städtischen Dienstleistungsgesellschaft (DLG) bereits an Neujahr zu einem vierstündigen Einsatz aus. Sechs Mann waren unter anderem mit Kehrmaschine, Radlader mit Vorbaubesen und Multicar ab 8 Uhr morgens unterwegs, um nach der Silvesternacht Ordnung zu schaffen.

„Wir haben in der Innenstadt mit den Aufräumarbeiten angefangen. Schwerpunkte waren der Marktplatz, die Ernst-Thälmann-Straße und die Mühlstraße“, sagte DLG-Chef Sven Riedel. Am Donnerstag machten sich nochmals drei DLG-Mitarbeiter auf den Weg, um weitere Stadtgebiete sowie die Ortsteile vom Silvestermüll zu befreien. „An manchen Stellen bleibt immer noch mal was liegen. Die Aufräumarbeiten werden noch bis zum Wochenende andauern, vereinzelt auch noch bis zum Beginn der nächsten Woche“, so Sven Riedel. Seiner Einschätzung nach war die Menge an Müll, die nach den Silvesterfeierlichkeiten in Neustadt zurückblieben, etwa so hoch wie in den vergangenen Jahren.

In Pößneck wartete man mit dem Einsammeln von Silvestermüll bis zum 2. Januar. „Wir wollten den Bürgern erst mal selbst die Chance geben, ihr Zeug wegzuräumen“, gab Pößnecks Bauhof-Chefin Elke Patzer an. Am Donnerstag waren dann vier Mitarbeiter des Bauhofes sowie vier Mitarbeiter des Ökus e.V. Unterwellenborn unterwegs, um die Stadt von Feuerwerksresten zu befreien.

„Der meiste Müll lag an exponierten Stellen, an denen man Platz hat und etwas sieht“, erklärte Elke Patzer. Überbleibsel aus der Silvesternacht seien vor allem an der Alten Molkerei, an der Shedhalle, auf dem Aussichtspunkt Am Härlsberg, am Markt- und am Schützenhausplatz sowie in Pößneck-Ost zurückgeblieben. „Dieses Mal hatten wir außerdem sehr viel Müll am Parkplatz am Lutschgenpark“, sagte Elke Patzer. Insgesamt wurden 340 Kilogramm Müll aus der Silvesternacht eingesammelt. „Das ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren ungefähr gleich geblieben“, schätzte die Bauhof-Chefin. Der größte Teil der Hinterlassenschaften konnte am Donnerstag beseitigt werden. In den kommenden Tagen werde dann noch an vereinzelten Stellen nachgesammelt, informierte Elke Patzer.

Moderate Menge an Silvestermüll in Triptis

Auch in Triptis waren am Donnerstag zwei Mitarbeiter des Bauhofes unterwegs, um Raketen- und Böllerreste einzusammeln. „Wir hatten einen halben Multicar voll. Also kam so etwa ein dreiviertel Kubikmeter an Silvestermüll zusammen. Das war sehr moderat. Es gab schon wesentlich schlimmere Jahre. Man muss lobend erwähnen, dass viele Leute ihr Zeug selbst weggeräumt haben“, so die Einschätzung von Thomas Spors, Leiter des Bauhofes in Triptis.

Er drehte bereits am 1. Januar eine Runde durch die Stadt, um sich ein Bild von der Situation zu verschaffen. „Ich habe geschaut, ob wir schon an Neujahr raus müssen. Die Mitarbeiter waren in Bereitschaft. Da die Vermüllung aber nicht so schlimm war, habe ich beschlossen, die Mitarbeiter nicht ausrücken zu lassen und die Aufräumarbeiten für den 2. Januar anzusetzen“, sagte Thomas Spors.