Nach Krölpa-Raub: Parallelen zu weiteren Überfällen in der Region

Der am Montag überfallene Getränkemarkt in Krölpa.

Ein unbekannter Täter überfiel am Montagmorgen den Getränkemarkt in Krölpa und erbeutete mehrere hundert Euro. Gesucht wird ein schwarz gekleideter Fahrer eines ebenso schwarzen Motorrads. Zu ähnlichen Vorfällen war es im Januar in Oberfranken an der Grenze zu Thüringen und am 21. August in Auma gekommen. Es gebe Parallelen, wie auf Nachfrage bei den jeweils zuständigen Polizeidienststellen einmütig bestätigt wurde.