Nachfolgerin für Triptiser Bibliothek gefunden

Triptis. Julia Kühn wird in diesen Tagen von Martina Lange eingearbeitet und soll in Zukunft die Einrichtung leiten.

Mitte Juli war es, als Martina Lange, die Bibliothekschefin in Triptis, davon erzählte, dass sie ab Dezember in den Ruhestand gehen werde. Gewünscht hat sie sich zu diesem Zeitpunkt einen gewissenhaften Nachfolger, der die Bibliothek am Laufen und lebendig hält. Ein viertel Jahr Einarbeitungszeit wollte sie ihrem Nachfolger ebenso gern geben. „Ich will ihm alles mitgeben, was ich weiß“, sagte sie. Und nun ist sie mittendrin.