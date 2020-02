Nachwehen von Sturm Sabine: Aufräumen an der Portenschmiede

„Die Fichten haben hier keine Zukunft“, sagt Förster Uwe Thrum im Revier Gössitz. Er steht mitten auf einem kahlen Hang am Campingplatz Portenschmiede. Der Sturm Sabine traf das Gebiet des Forstamts Neustadt weniger hart als befürchtet. Doch fegte wohl von der Saale hangaufwärts eine Orkanhose, die auf einer Fläche von etwa 10 Hektar etwa 150 Kiefern und Fichten entwurzeln und abknicken ließ. Das große Aufräumen hat begonnen, etwa 200 Festmeter sind allein dort zu beklagen. „Zur Aufforstung werden heute kaum noch aktiv Fichten gepflanzt. Diese kommen als Mischbaumarten in Form natürlicher Verjüngung von allein.“

Ein umgestürzter Baum. Foto: Marcus Cislak

Überall in den Wäldern nahe der Saale sind einzelne Bäume abgeknickt und das flächendeckend. „Waldwege sind zum Teil immer noch unpassierbar, die Straßen zumindest frei“, resümiert er. An den Straßen sind Polter und zersägte Bäume, loses Tannengrün zu erblicken. Motorsägen kreischen. „Für die Waldbesitzer ergeben sich wegen der Einzelabbrüche größere wirtschaftliche Schäden, weil es aufwendig ist, die Bäume an schwer zugänglichen Steilhängen aufzuarbeiten“, sagt er. Für viele würde es sich finanziell kaum tragen, mancherorts gar ein Minusgeschäft sein. Die Holzpreise sind im Keller, einige Polter noch nicht verkauft. „Es lohnt sich einfach nicht mehr Wald zu haben“, blickt er sorgenvoll in die Zukunft. Abholzen und Neupflanzen kosten leicht mehrere tausend Euro pro Hektar. Auch wenn es finanzielle Hilfen vom Staat gibt, „die bürokratischen Hürden sind für viele Waldeigentümer zu hoch“, weiß er.

Schnelle Hilfe der örtlichenWaldarbeiter

Im Schadenfall könne man auf die regional ansässigen Forstdienstleister zählen, lobt der Förster. Er bezeichnet sie als Glücksfall: „Sie können sofort reagieren und anfangen zu arbeiten.“ Allerdings würden die Waldarbeiter beständig weniger werden, weil es ein schwerer Job sei, den kaum einer mehr ergreifen wolle. „Zudem wären wir ohne die heutige Säge- und Rücketechnik an den Steilhängen aufgeschmissen“, meint er. Die Zeit drängt, jeder am Waldboden liegende Stamm wird zum Hort der Borkenkäfer. Die werden normalerweise erst im Mai aktiv, doch 2019 krabbelten sie schon im April aus den Böden, um sich einzunisten. „Borkenkäfer brauchen warme Temperaturen und Brutmaterial.“ Ersteres könne der Mensch natürlich nicht beeinflussen, letzteres schon: Indem man die liegenden Bäume entfernt.

Der entwaldete Steilhang. Foto: Marcus Cislak

Der Kiefer und Fichten durchsetzte östliche Hang an der Portenschmiede war bereits im vergangenen Jahr Opfer der kleinen Krabbler geworden. „Die befallenen Bäume sind schon beseitigt worden und hinterließen größere Lücken im Wald“, sagt der Förster. Damit bot es der Orkanhose vor knapp zwei Wochen eine besondere Angriffsfläche und „vollendete die Katastrophe“, wie er sagt. Jetzt steht fast kein Baum mehr.

Waldumbaugeht weiter

„Selbst eine einheimische Weißtanne, die als besonders robust gilt, hat es erwischt.“ Das tiefwurzelnde Nadelgehölz sei an diesem Standort ideal, weil sie das Grund- beziehungsweise Saalewasser in der seit zwei Jahren andauerenden Trockenheit besser erreiche. Lärche und Douglasie gehören ebenfalls dazu. Buche, Ahorn und Eiche sind robuste Laubbäume. „Der seit Jahrzehnten schon andauernde Waldumbau hin zum Mischwald geht also weiter“, kommentiert er.

Es gibt auch einen Lichtblick auf dem kahlen Hang: Zwischen den Baumstümpfen und dem Grün der Nadelbäumen entdeckt Uwe Thrum junge Weißtannen. Er sagt: „Ein bisschen Verbiss gibt es zwar an den kleinen Bäumchen, weil die Weißtanne das Wild magisch anzieht und sofort weggeknabbert, aber die könnten groß werden.“ Er erklärt auch warum: „Am Campingplatz gibt es viel Publikumsverkehr, das vertreibt das Wild.“