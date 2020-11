Nachwuchsmangel auch in der Landwirtschaft im Saale-Orla-Kreis spürbar

Es gehen mehr Fachkräfte altersbedingt aus der Landwirtschaft als junge Menschen nachfolgen. Das sind die derzeitigen Entwicklungen, wenn der Kreisbauernverband Saale-Orla auf den Nachwuchs schaut. Wie der Vorsitzende Gunnar Jungmichel mitteilt, seien die Chancen auf Übernahme nach einer erfolgreichen Ausbildung aber sogar sehr gut. Die Situation sei nach wie vor sehr angespannt. „Andere Branchen sind davon sicherlich auch stärker betroffen als wir, aber wir spüren es schon“, sagt Gunnar Jungmichel. Aber Fakt sei dennoch: „Wir können die Anzahl der Leute, die aus Altersgründen gehen, nicht vollständig ersetzen.“

In seinem Unternehmen, Agrarprodukte Ludwigshof eG in Ranis, will er auch gern Lehrlinge aufnehmen. Bis zu zehn Leute seien zu schaffen. „Landwirte, Tierwirte und Schlosser beziehungsweise Mechaniker können wir ausbilden“, zählt er auf. Auch habe er schon Auszubildende in der Verwaltung gehabt.

„Wer erfolgreich abschließt, kann auch übernommen werden. Das sagte ich immer gleich bei den Bewerbungsgesprächen“, so der Landwirt. Ebenso müsse er aber auch dazu sagen, welche Abstriche der Job mit sich bringt. „Ich sage den Bewerbern auch, dass sie sich bewusst darüber sein müssen, dass sie auf den Feldern oder in den Ställen sind, wenn ihre Freunde an den Wochenenden irgendwo baden gehen.“ Die meisten Bewerber seien sich darüber im Klaren. Unterschätzt werde es dennoch gelegentlich.

Ebenso wie sich andere Berufszweige attraktiv darstellen, muss auch die Landwirtschaft mitziehen. Das schließe auch Löhne ein. „Die untere Grenze muss mit nach oben genommen werden“, sagt der Landwirt.

Der Tag der Landwirtschaft, der im Saale-Orla-Kreis regelmäßig stattfindet, soll ein Stück weit auf die Situation und die Arbeit der Landwirte aufmerksam machen. In diesem Jahr muss er coronabedingt ausfallen, soll aber im kommenden Jahr wieder stattfinden, wenn es die Lage bis dahin zulasse. Die Organisation beginne in der Regel bereits um den Jahreswechsel herum. „Wenn wir den Tag der Landwirtschaft durchführen dürfen und können, machen wir es auf jeden Fall“, sagt Gunnar Jungmichel. Aus denselben Gründen, aus denen der Tag der Landwirtschaft ausfällt, ist auch die Internationale Grüne Woche in Berlin, die Anfang des kommenden Jahres stattfinden sollte, abgesagt.