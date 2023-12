Ordnung und Sicherheit Nadine Schmidt wird mit einer kleinen Überraschung offiziell in das Amt der Leiterin der Polizeistation Pößneck eingeführt

Pößneck Behördenleitung verspricht Aufrechterhaltung der Rund-um-die-Uhr-Besetzung der Polizeistation Pößneck

Dieser Tage fuhren gleich mehrere Polizeifahrzeuge am Rathaus vor. Der Anlass war eine Überraschung. Im Mittelpunkt stand Polizeihauptkommissarin Nadine Schmidt, die schon mehrere Jahre ihren Dienst in Pößneck verrichtet.

Die Polizistin kam erstmals nach ihrem Studium an der Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Fachbereich Polizei, in die Polizeistation Pößneck. Hier und später auch in Schleiz arbeitete sie im Schichtdienst und lernte alle Facetten des polizeilichen Alltags kennen. Nadine Schmidt ist fest im Saale-Orla-Kreis verwurzelt, hat längst ihre eigene Familie und macht durch ihre fachliche Kompetenz auf sich aufmerksam.

Was lange währt, wird endlich gut

Mit Erfolg, denn bereits 2019 wurde sie vom Ersten Polizeihauptkommissar Klaus Mergner, Leiter der Polizeiinspektion Saale-Orla, gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, die Verantwortung für die Polizeistation Pößneck zu übernehmen. Zum 1. Januar 2020 wechselte die damalige Oberkommissarin dann nach Pößneck und es sollte länger als drei Jahre dauern, bis zur Verantwortung auch die offizielle Ernennung in das Amt erfolgte. Die Beförderung zur Hauptkommissarin sei Voraussetzung gewesen, war zu hören.

Die Polizeihauptkommissarin Nadine Schmidt ist jetzt auch offiziell Leiterin der Polizeistation Pößneck. Foto: Hartmut Bergner / OTZ

Nun passt alles, und weil das Fest vor der Tür steht, wurde die offizielle Amtseinführung als Überraschung arrangiert und in das Amtszimmer des Pößnecker Bürgermeisters verlegt. Neben Stadtoberhaupt Michael Modde und Mergner warteten schon der Leitende Polizeidirektor Lutz Schnelle als Chef der Landespolizeiinspektion Saalfeld und Pößnecks Ordnungsamtsleiter Nico Schwenke.

Mergner sagte: „Mein Wunsch von 2019 ist in Erfüllung gegangen. Es ist gut, die nachgeordnete Dienststelle in zuverlässigen Händen zu wissen.“

Mit besserem Sicherheitsgefühl ins neue Jahr

Die Besetzung der lange in Pößneck offenen Stelle und der baldige Beginn von Bauarbeiten in der Polizeistation sind ein Zeichen dafür, dass die Polizei dauerhaft in der größten Stadt des Saale-Orla-Kreises bleiben soll. Der Saalfelder Behördenleiter bestätigt das und auch, dass sowohl der jetzige Personalbestand als auch die Rund-um-die-Uhr-Besetzung bleiben soll.

Im Rathaus war man sich einig, dass in Zeiten, in welchen gute Nachrichten rar sind, es umso schöner ist, wenn den Einwohnern von Pößneck derartige Zusagen als Überraschung quasi unter den Weihnachtsbaum gelegt werden sie und mit einem besseren Sicherheitsgefühl ins neue Jahr starten können.