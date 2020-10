Jugendliche wollen mitreden. Jugendliche wollen sich beteiligen. Die Vernetzung der Engagierten soll im gesamten Landkreis funktionieren. So trafen am Dienstagnachmittag erneut junge Menschen aus dem Saale-Orla-Kreis in fünf Städten aufeinander, um live und via Videotelefonie miteinander ins Gespräch zu kommen und die Idee zur Gründung eines Jugendparlaments auszubauen.

In Schleiz fand dazu kürzlich die Auftaktveranstaltung statt. In der dortigen Wisentahalle sowie in Bad Lobenstein, in Triptis, Neustadt und in Pößneck fanden nun die Anschlussveranstaltungen statt.

In Pößneck ist der Jugendarbeiter Willy Jobst mit dabei. „Bereits seit 2006 unternehmen wir immer wieder den Versuch, so etwas auf die Beine zu stellen“, sagte er. Bisher waren die Versuche wenig erfolgreich, jedoch gibt es jetzt neue Lichtblicke.

Unter der Überschrift „Ein neuer Versuch“ zeigte er zu Beginn der zweiten Sitzung, die im Pößnecker Jugendhaus stattfand, die Neuerungen, die dafür sprechen, dass ein Jugendparlament diesmal gelingen kann. In erster Linie seien es öffentliche Willensbekundungen seitens der Politik und Beschlüsse, unter anderem im Kreistag, die Unterstützung versprechen. „Das war auch in den Wahlprogrammen verankert“, sagte Jobst.

Nach der Auftaktveranstaltung seien die Eindrücke der jungen Menschen ganz verschieden gewesen, wie Willy Jobst reflektierte. Manche waren damit ganz zufrieden, andere nicht. Jedoch bekundeten viele

Karoline, Anastasia und Tom (von links) werden sich nach Johannes (vorn, mit Mikrofon) der Videokonferenzrunde vorstellen. Willy Jobst (rechts) moderierte die Pößnecker Runde. Foto: Dominique Lattich

Teilnehmer der Videokonferenz am Dienstag , dass sie dennoch mit in die nächste Runde einsteigen und sich beteiligen wollen.

Nach einer großen Vorstellungsrunde, bei der jeder Teilnehmer aus jedem der fünf Einrichtungen zu Wort kam und sich vorstellte, waren die Jugendlichen angehalten, erste Ideen einzubringen, wie die Zusammenarbeit überhaupt funktionieren könnte.

Die größte Frage war, wie man aufgrund der Größe des Saale-Orla-Kreises sinnvoll zusammenarbeiten könnte. Wie der Pößnecker Jugendarbeiter noch vor der Veranstaltung erzählte, ist schon allein die Erreichbarkeit der entfernteren Orte ein Problem.

Viele kleinere Gemeinden haben zudem Internetprobleme, die auch einen Austausch auf digitalem Weg erschweren.

Die Jugendlichen, beispielsweise aus Bad Lobenstein, unterstützten schließlich in der Videokonferenz seine Aussagen. „Wir wissen nicht, was euch in Pößneck oder Neustadt fehlt und was ihr braucht“, sagte ein junger Mann. Er sprach sich dafür aus, dass die Gruppen städteweise zusammenarbeiten. „So könnte Team Pößneck für sich sprechen und Team Neustadt beispielsweise auch“, erklärte er.

Dennoch soll der gemeinsame Kontakt nicht abreißen, denn schließlich soll das Jugendparlament für den gesamten Saale-Orla-Kreis stehen. Eine Idee ist, dass die Anregungen und Anliegen der einzelnen Teams dann gemeinsam besprochen werden. Im Mittelpunkt stünden dann Fragen wie: Welches Problem soll als erstes in Angriff genommen werden?

Um zunächst den gemeinsamen Kontakt zu finden, tauschten die Jugendlichen noch während der Konferenz Telefonnummern aus: eine WhatsApp-Gruppe soll gegründet werden. Darin geht es um verschiedene Absprachen, die getroffen werden sollen.

Entmutigen lassen wollen sich die Jugendlichen diesmal nicht. Wie ein Teilnehmer berichtete, gehören für „die älteren Stadträte“ Jugendliche ab 18 Jahren nicht mehr zwingend in ein Jugendparlament. Man könne dann auch Stadtrat werden, sei das Argument gewesen. Jedoch soll das Parlament für Jugendliche von 15 bis 27 Jahren gedacht sein. Eine 25-Jährige meldete sich zu Wort: „Ich bin zwar hier eigentlich so etwas wie ein alter Hase, aber ich freue mich, dass ich ein Teil von dem Vorhaben sein darf.“

Gerade jetzt in der Anfangszeit sind große, gemeinsame Treffen coronabedingt noch nicht möglich, jedoch soll gleich zu Beginn eine Regelmäßigkeit geschaffen werden, damit die Idee Jugendparlament nicht wieder scheitert.

Der ins Auge gefasste Plan beinhaltet außerdem, dass im kommenden Jahr eine Stelle geschaffen werden soll, die sich der Organisation eines Jugendparlaments für den Saale-Orla-Kreis widmet.

Willy Jobst wirbt darüber hinaus für den Jugendbeirat. „Das möchte ich euch wirklich noch ans Herz legen“, sagte er, denn dort könnten Jugendliche auch selbst über verschiedene Anträge entscheiden. „Man kann etwas erreichen“, motivierte der Jugendarbeiter die Pößnecker Teilnehmer. Wie in der Videokonferenz deutlich wurde, ist es sicherlich auch ein langer Weg, der von den Jugendlichen auch etwas Ausdauer voraussetzt. Von vielen, kleinen Schritten ist die Rede.

Das nächste Treffen, möglicherweise wieder virtuell, soll am Donnerstag nach den Ferien, also am 5. November, stattfinden. Ab diesem Zeitpunkt sollen die Jugendlichen dann alle zwei Wochen für einen Austausch zusammenkommen.

Bevor es an die richtigen Themen geht, haben die Jugendlichen nun zunächst einen Ansatz gefunden, sich zu organisieren. Die Auftaktveranstaltung zeigte schon grob Richtungen an, bei denen die jungen Menschen gern etwas bewegen wollen, zum Beispiel öffentlicher Nahverkehr, Umwelt sowie Freizeit und Kultur.