Naturschutzbund bildet neue Biberberater aus

Oppurg. Ehrenamtliche sollen Betroffenen und Interessierten helfen, mit dem Nager zusammenzuleben.

Der Naturschutzbund (Nabu) Thüringen hat fünfzehn neue Biberberater ausgebildet. Die Inhalte des zweitägigen Kurses auf dem Rittergut Positz bei Oppurg erstreckten sich von der Biologie des Bibers über die rechtliche Situation in Thüringen bis hin zum Umgang mit verschiedenen Konflikten im Zusammenhang mit dem Tier, so der Nabu in einer Mitteilung.

„Mit Blick auf die Ausbreitung des Bibers in Thüringen wollen wir Biberberaterinnen und -berater aus allen Regionen Thüringens ausbilden“, so Marcus Orlamünder vom Nabu-Projekt namens „Bibermanagement in Thüringen“. Meist helfe vor Ort schon ein erstes Gespräch mit Betroffenen, um Konflikte zu entschärfen, so seine Erfahrung aus der langjährigen Praxis.

OTZ-Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Biber breite sich „langsam, aber stetig auf natürliche Weise in Thüringen aus“, heißt es. Durch seine Aktivitäten sei der pelzige Nager „eine große Bereicherung, wenn es zum Beispiel um die Renaturierung von Bächen und Flüssen geht“. Seine Aktivitäten wie Dammbau und Baumfällungen stoßen aber nicht überall auf Gegenliebe, räumt der Nabu ein. „Damit Menschen es wieder lernen, mit dem Biber zusammenzuleben“, bilde man seit 2017 Biberberater aus. Die Teilnehmer an dem Grundkurs werden zur Vertiefung des Wissens und zu speziellen Themen wie der Kartierung von Biberrevieren weitergebildet. Biberberater seien befähigt, in Konfliktfällen gemeinsam mit den örtlichen Naturschutzbehörden fachkundige Lösungen herbeizuführen. „Fällen Biber beispielsweise einen Baum, muss dieser nicht gleich weggeräumt werden, sondern soll als Futtervorrat für das Tier einfach liegen bleiben“, so der Nabu. Dadurch werde verhindert, dass die Biber weitere Bäume fällen. Die Berater könnten Interessierten beispielsweise zeigen, wie man mit einfachen Mitteln Bäume vor dem Verbiss schützen oder wie ein Biber von einer Obstwiese notfalls ferngehalten werden könne.

Die Biber stehen „unter strengem Schutz“, resümiert der Nabu. Das Projekt „Bibermanagement in Thüringen“ werde vom Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz und von der Europäischen Union gefördert.