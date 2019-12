Neue Abfall-App erinnert, wann der Müll raus muss

Wann muss ich eigentlich die Mülltonne rausstellen? Wer sich bisher unsicher war, wann die Müllabfuhr kommt, dem half ein Blick auf die Internetseite oder in den Abfallkalender des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Saale-Orla (Zaso), wo die entsprechenden Termine veröffentlicht werden.

Mit der seit kurzem zur Verfügung stehenden Abfall-App wird den Verbrauchern nun eine weitere Möglichkeit geboten, sich zu informieren. „Das ist quasi das Abfallterminheft in der App-Version für das Smartphone“, erklärt Sven Rüdrich, Leiter der Abteilung Abfallwirtschaft des Zaso.

Ergänzung für Technikbegeisterte

Die bereits von Kunden geäußerte Sorge, dass es mit Einführung der App kein Abfallterminheft mehr geben wird, kann Sven Rüdrich indes nicht bestätigen. „Das heißt nicht, dass das Heft abgeschafft werden soll. Das wird es auch weiterhin geben. Die App ist als Ergänzung für Technikbegeisterte gedacht“, stellt der Abteilungsleiter klar.

Im vergangenen halben Jahr wurde intensiv an der Abfall-App gearbeitet, um diese noch vor Jahresende zur Verfügung stellen zu können. Sie kann sowohl im Google Play Store als auch im Apple Store für die Betriebssysteme Android und iOS kostenlos heruntergeladen werden.

Sie bietet eine Reihe unterschiedlicher Funktionen an. So können unter anderem für den jeweiligen Ort und die Straße die Abfuhrtermine für Hausmüll, Gelben Sack und Altpapier sowie die Termine des Schadstoffmobils abgerufen werden. Zusätzlich gibt es eine Erinnerungsfunktion, mit der die jeweilige Abfuhr angekündigt wird. „Die Erinnerung kann individuell eingestellt werden. Der eine will schon am Abend eine Nachricht bekommen, dass die Tonne raus muss, der andere erst am Morgen“, erklärt Tina Klingberg von der Abfallberatung des Zaso.

Darüber hinaus sind die Öffnungszeiten der Entsorgungseinrichtungen, also für das Abfallbehandlungszentrum Wiewärthe, die Wertstoffhöfe und Grünschnittplätze sowie die Übergabestellen zu finden. „Die Adressen sind in der App mit GPS-Daten hinterlegt. Man kann sich so auch über Google Maps navigieren lassen“, erläutert Sven Rüdrich.

Weitere Funktionen der App sind das Abfall-Abc, mit dem sich Kunden einen Überblick verschaffen können, was in welchem Müll entsorgt werden darf. Auch der Online-Flohmarkt, Ansprechpartner des Zaso sowie Neuigkeiten sind abrufbar. Ebenso soll die App genutzt werden, um im Störfall Kunden schnell informieren zu können. „Nutzer, die über die App registriert sind, können wir benachrichtigen, wenn sie die Abfuhr etwa witterungsbedingt verzögert“, nennt der Leiter der Abteilung Abfallwirtschaft ein Beispiel.

Der Informationsfluss ist jedoch nicht nur einseitig gedacht. So können über die App auch Mitteilungen an den Zaso gesendet werden. „Damit haben wir einen direkten Draht zu unseren Verbrauchern und können sofort reagieren“, sieht Sven Rüdrich einen Vorteil.

Lob, Kritik und Anregungen sind erwünscht

„Bisher haben wir gute Rückmeldungen zu App bekommen“, berichtet Tina Klingberg. Weitere Meinungen jeglicher Art sind beim Zweckverband willkommen. „Das ist erst einmal der erste Stand der App. Wir können diese auch weiterentwickeln und entsprechend der Bedürfnisse unserer Kunden abändern. Wer Ideen für Verbesserungen hat, kann sich an uns wenden. Wir nehmen Lob, Kritik und Anregungen gerne entgegen“, unterstreicht der Leiter der Abteilung Abfallwirtschaft des Zaso.

Haushalte, die noch kein Abfuhrterminheft bekommen haben, können kostenlos unter Telefon 0800/7757577 an- rufen. Diese Hotline ist von 8 bis 17 Uhr besetzt, außer an Sonn- und Feiertagen. Alternativ kann auch die E-Mail-Adresse reklamation@marus-verlag.de genutzt werden.