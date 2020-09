Neue Atemschutztechnik für die Neustädter Feuerwehr

Neustadt. In die Umrüstung der Geräte werden in Neustadt 80.000 Euro investiert

Die Freiwillige Feuerwehr Neustadt und die Ortsteilwehren rüsten ihre Atemschutztechnik um. So werden die bisher noch im Einsatz verwendeten Pressluftatmer mit Normaldrucktechnik durch Geräte mit Überdrucktechnik ersetzt. „Ziel ist es, dass bis zum Jahr 2024 alle Wachen in Neustadt und den Ortsteilen mit neuer Atemschutztechnik ausgestattet sind“, sagt Neustadts Bürgermeister Ralf Weiße (BfN). Investiert werden in dieses Vorhaben in den kommenden Jahren insgesamt 80.000 Euro plus die jeweils gültige Mehrwertsteuer.

„Die Stützpunktfeuerwehr in Neustadt ist bereits zum Großteil mit der neuen Atemschutztechnik ausgestattet. Das wird jetzt noch zu Ende gebracht. Nach und nach werden auch die Ortsteile umgerüstet“, sagt Steffen Elst, Sachbearbeiter Brandschutz der Stadt Neustadt. Die Wachen in Knau und Dreba würden noch in diesem Jahr mit neuen Geräten ausgestattet. „Dort wird derzeit noch ein anderes System als in Neustadt bei der Atemschutztechnik verwendet. Da wir die Geräte selbst prüfen, beginnen wir in Knau und Dreba mit der Umstellung“, erklärt Steffen Elst.

60 Atemschutzgeräte werden umgerüstet

Insgesamt 60 Atemschutzgeräte werden ab diesem Jahr umgerüstet. „Dazu ist der Tausch von zwei Bauteilen, das sind Maske und Lungenautomat, notwendig“, erklärt Jan Müller, Atemschutzbeauftragter der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt. Insgesamt müssten die Feuerwehr Neustadt und die Ortsteilwehren 75 einsatzbereite Atemschutzgeräte vorhalten. Ein Bestand von 25 weiteren müsse aus Sicherheitsgründen vorhanden sein. „Das ist wichtig, weil wir Geräte schnell wieder einsatzbereit haben müssen. Außerdem brauchen wir ein Puffer, da die Atemschutztechnik regelmäßig geprüft werden muss und dadurch nicht immer alle Geräte zur Verfügung stehen“, so Jan Müller.

Sicherheit wird weiter gesteigert

Die Umrüstung der Atemschutztechnik der Feuerwehr Neustadt wird nötig, da gesetzlich vorgeschrieben ist, dass Feuerwehren in Deutschland ab 2024 nur noch mit Überdruckgeräten arbeiten dürfen. So soll die Sicherheit der Feuerwehrleute bei Einsätzen erhöht werden. Wie Steffen Elst erklärt, sei bei den Pressluftatmern mit Überdrucktechnik immer ein leichter Überdruck im Maskeninnern, auch während der Einatmung, vorhanden. Auch bei einer leichten Undichtigkeit könnten daher grundsätzlich keine Brandgase oder andere gasförmige Schadstoffe, etwa bei Gefahrguteinsätzen, ins Innere der Maske gelangen. Eine positive Begleiterscheinung sei, dass der Überdruck zu einem reduzierten Einatemwiderstand führe.