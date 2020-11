Neue Beisetzungsform in Ranis geplant

Eine neue Beisetzungsform soll in Ranis geschaffen werden. Die Anregung dazu kam von den Bewohnern der Stadt.

Wie Bürgermeister Andreas Gliesing (Gewerbeverein) mitteilt, kam der Wunsch nach einer alternativen Bestattungsmöglichkeit bereits vor einigen Jahren bei der Bevölkerung auf. Mit einem Brief und einigen Unterschriften setzten sich Raniser dafür ein. Jüngst schaffte es dieser Vorschlag über den Sozial- und Kulturausschuss sowie über den Technischen Ausschuss in die Beschlüsse des Stadtrates.

Kostengünstige Alternative ohne Anonymität

Bisher gibt es in Ranis nur eine normale Grabanlage für Särge und Urnen sowie eine grüne Wiese. Für viele war vor allem letzteres zu anonym. Der Hintergrund, eine andere Beisetzungsform zu finden, war der, dass ökonomisch schwächer gestellte Familien ihre Verstorbenen nicht weiter anonym bestattet müssen oder aber, dass diejenigen, die keine Verwandten oder Freunde für die Grabpflege in der Gegend haben, dennoch eine nicht-anonyme, letzte Ruhestätte finden. Wenn Freunde oder Verwandte nach Ranis kommen, haben sie so dennoch einen Namen und ein kleines Fleckchen vor Augen, wo sie den Verstorbenen gedenken können. „So entstand im Grunde die Idee“, sagt Gliesing.

Auch auf einen entsprechenden Platz haben man sich bereits geeinigt. „Entstehen soll diese Fläche oben rechts, unterhalb der jetzigen grünen Wiese“, sagt der Bürgermeister über den Standort. „Da ist noch reichlich Platz", ergänzt er. Nach aktuellem Planungsstand sei angedacht, dass 36 Verstorbene dort ihre letzte Ruhe finden können.

Der Stadtrat kam dem Wunsch der Raniser nach. Angedacht sind auf allen Urnenplätzen nach aktuellem Stand erdgleiche Platten mit den Maßen 50 mal 50 Zentimeter. Darauf festgehalten werden der Name, Geburts- und Sterbedatum. Ein Architekturbüro hat bereits erste Entwürfe für die Fläche mit den kostengünstigen Urnengräbern vorgelegt. Die Anlage stelle ein Angebot zwischen der Form der anonymen Urnenbeisetzung auf der „grünen Wiese“ und den herkömmlichen Grabanlage dar.

„Die Verwaltung muss nun die Herstellungskosten ermitteln, die Gebühren für diese Beisetzungsform kalkulieren und dem Stadtrat Vorschläge für die entsprechenden Änderungen in der Friedhofs- und in der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Ranis unterbreiten“, erläutert Andreas Gliesing die nächsten Schritte. Dann kann mit der Ausschreibung und der Umsetzung begonnen werden.

Neue Anlage soll im kommenden Jahr gebaut werden

Bisher geht der Bürgermeister davon aus, dass die Fläche im kommenden Jahr geschaffen werden kann. Fördermittel gibt es für dieses Vorhaben nicht, die Stadt muss das Geld selbst aufbringen. Wie der Bürgermeister erklärt, schieße die Stadt das Geld quasi vor, durch die Gebühren, die bei Sterbefällen anfallen, werden die Ausgaben im Laufe der Jahre Stück für Stück wieder hereinkommen.