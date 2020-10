Neue Schilder wurden an der Bundesstraße 281 in Oppurg aufgestellt.

Oppurg. Die Arbeiten wurden am Dienstag an der Bundesstraße 281 durchgeführt.

Mitarbeiter der Signal- und Beleuchtungstechnik GmbH Gera waren am Dienstag in Oppurg unterwegs, um an zehn Standorten die Ausschilderung an der Bundesstraße 281 zu erneuern.

Die alten Tafeln waren nicht mehr zeitgemäß. So habe die Folie nicht reflektiert. Das ist nun anders. Besonders nachts und bei schlechten Wetterbedingungen sei das ein deutlicher Vorteil, sagte Christian Pulz.