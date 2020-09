Neue Bestattungsformen in Bodelwitz möglich

Auf dem Bodelwitzer Friedhof sind per Gemeinderatsbeschluss nun neue Formen der Bestattung möglich. Damit käme man dem Wunsch vieler Einwohner nach, die sich für Alternativen interessierten. So werde es im hinteren Teil des Gottesackers möglich sein, unter einem bereits bestehenden Baum sowie unter noch zu pflanzenden Bäumen und Büschen Urnen in die Erde bringen zu lassen. Dazu musste zunächst die Friedhofssatzung angepasst werden.