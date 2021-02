Neue Figur aus Kamsdorfer Dolomitkalkstein

Im Jahr 1852 beschloss der Magistrat, den Pößnecker Marktbrunnen zu sanieren.

Den Auftrag erhielt Maurermeister Friedrich Jecke aus Kahla. Er verpflichtete sich, für 30 laufende Ellen sauber behauene Kranzsims-steine anzufertigen und auf die Brunnenwand aufzusetzen. Gemeint sind die Deckplatten, die 1521 aus Seebergsandstein hergestellt wurden. Zu seinen Aufgaben gehörte ferner, die Umfassungswände auszubessern sowie die Bodenplatten auszurichten und mit Zement zu verschmieren. Abschließend erhielt das Becken von innen und von außen einen Anstrich aus einem Zement-Sand-Gemisch. Vor 500 Jahren wurde der Pößnecker Marktbrunnen gebaut – Teil I

Weggezogene Pößnecker werden zwecks Spenden angeschrieben

Es verging nur ein Vierteljahrhundert, bis neue Probleme auftraten. Die Eisenklammern, die die Wandplatten zusammenhielten, waren zum Teil durchgerostet. Das Becken war nicht mehr wasserdicht und lief aus. Damit fehlte auch dem Holzbottich an der Nordseite des Marktbrunnens das Wasser.

Es war Anfang der 1870er Jahre, als der Magistrat den Holzbottich entfernen ließ. Zwar lief auch weiterhin Wasser in das Steinbecken des Marktbrunnens. Doch es floß am Boden ab, ohne das Becken zu füllen. Bis dahin dienten vier Kupferrohre am Mittelpfeiler als Wasserspender. Drei dieser Rohre wurden nun verschlossen. Das vierte, jenes an der Südseite, wurde so verlängert, dass es fast bis zum Beckenrand reichte.

Gleichzeitig legte man an dieser Stelle vor die Brunnenwand zwei große Steinblöcke als Stufen. So konnten sich Dienstmädchen oder Hausfrauen auf die obere Stufe stellen und den Wassereimer so auf dem Beckenrand platzieren, dass das Wasser von dem verlängerten Rohr hinein floss.

Um den unschönen Anblick eines leeren Wasserbeckens zu vermeiden, ließ der Magistrat eine große Abdeckplatte aus Holz anfertigen, die das ganze Becken wie ein flaches Dach verschloss. Lediglich dort, wo das Wasser aus dem langen Rohr floss, ließ man eine Öffnung.

Vor 500 Jahren wurden der Pößnecker Marktbrunnen gebaut – Teil II

Anfang des 20. Jahrhunderts spannte man einen Metallring um die Beckenwand, der wie ein Ringanker wirkte. Oben auf dem Rand ließ der Magistrat mehrere Gaslampen aufstellen.

Um 1930 war der Zustand des Pößnecker Marktbrunnens so schlecht, dass die Gefahr bestand, das symbolträchtige Bauwerk könne einstürzen. So bildete sich am 2. Juni 1932 ein städtischer Ausschuss, dessen Aufgabe die Erneuerung der Anlage war.

Da die Stadtkassen leer waren, wurde eine große Sammelaktion eingeleitet. Spendenwerbeartikel wurden veröffentlicht, eine Haussammlung in der Stadt durchgeführt und mehr als 800 auswärtige Pößnecker angeschrieben.

Als über 3000 Reichsmark gesammelt waren, erhielt Steinmetzmeister Emil Conrad den Auftrag zur Erneuerung des Brunnens. Er fertigte nach dem Original eine neue Brunnenfigur aus Kamsdorfer Dolomitkalkstein an. Den Spieß mit Bestückung stiftete die Leuchtenfabrik Bergner & Weiser. Auch das Postament musste durch ein neues ersetzt werden. Das Becken wurde teilweise abgebaut und einige Seitenplatten, Halbsäulen und Deckplatten ausgewechselt.

Bildhauermeister Albert Geißler erhielt den Auftrag, an der Nordwand der Brunnenterrasse eine Wasserentnahmestelle, bestehend aus einer steinernen Schale und einem Wasserhahn in Form eines stilisierten Delfinkopfes, zu errichten. Nach wie vor versorgte die alte Mönchsquelle aus dem unteren Haintal den Marktbrunnen.