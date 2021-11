Neue Kabinettausstellung im Pößnecker Rathaus

Pößneck. Die Fotoausstellung „Die zweite Familie“ besitzt nicht nur einen künstlerischen Hintergrund.

Im Pößnecker Rathaus wird am Dienstag, 9. November, die Fotoausstellung „Die zweite Familie“ eröffnet. „Sie besitzt nicht nur einen künstlerischen, sondern auch einen sozialen Hintergrund“, teilt die Stadt Pößneck vorab mit.

Die Sonderschau im Kabinettausstellungsraum will die Idee des „Betreuten Wohnens in Familien“ einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Dieses Projekt erinnert ein Stück weit an das wohl älteste Wohnangebot für erwachsene Menschen. Haben sich doch über Jahrtausende Familienverbände unmittelbar um ihre Angehörigen gekümmert, wenn sich diese – aus welchem Grund auch immer – nicht mehr selbst versorgen konnten.

„Außergewöhnliche“ Familien als Fotomotiv

Die Ausstellung bezieht sich speziell auf Menschen mit einer seelischen Beeinträchtigung, die von Gastfamilien quasi als Familienmitglied auf Zeit aufgenommen werden. Der Verein Wandlungswelten aus Jena setzt sich seit 2003 um dieses besondere „Betreute Wohnen in Familien“ in Thüringen ein.

Die Fotografen Andreas Heidrich und Marco Rank lichteten im Auftrag des Jenaer Vereines solche im besten Sinn außergewöhnlichen Familien in ihrem Alltag ab. Ergänzt werden die großformatigen Fotografien durch kurze Zitate von Gasteltern und -bewohnern auf separaten Tafeln. Auf diesem Wege soll der ganz normale Alltag im Leben der betreuenden Gemeinschaften und ihrer temporären Mitglieder verschiedenen Alters mit einer seelischen oder auch geistigen Beeinträchtigung aufgezeigt werden. Die nunmehr zwölfte Kabinettausstellung im Erdgeschoss des Pößnecker Rathauses kann während der Öffnungszeiten der städtischen Verwaltung bis einschließlich 7. Januar 2022 besichtigt werden, also montags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr, dienstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr.