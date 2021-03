Neue Möbel für das „Abenteuerland“ in Schmieritz

Schmieritz. Die Gemeinde Schmieritz plant in diesem Jahr Investitionen in Höhe von 97.000 Euro. Auch die Feuerwehr und der Straßenbau profitieren.

Grund zur Freude gibt es in diesen Tagen in Schmieritz: Die Gemeinde kann 2021 deutlich mehr Geld für Investitionen ausgeben als in den vergangenen Jahren. Dank der Landeszuweisungen, Fördermittelrückzahlungen und guten Gewerbesteuereinnahmen sowie einigen Einsparungen in 2020 stehen 97.000 Euro bereit, wie Bürgermeister Matthias Blume erläutert.