Neue Parkplätze in der Neustädter Innenstadt entstanden

Neustadt. Zehn Stellflächen an der Storchspforte können bereits genutzt werden. 20 weitere stehen in Neustadt noch im Frühjahr zur Verfügung.

Das Parken in der Neustädter Innenstadt ist immer wieder Thema. Vor allem aber, seitdem feststeht, dass die gute Stube der Orlastadt ein neues Antlitz bekommt. Die Neugestaltung soll in diesem Jahr starten. Während der Bauarbeiten, aber auch danach, fallen bisherige Parkplätze auf dem Markt weg.

Sorgen bereitet das unter anderem den Neustädter Gewerbetreibenden, die deshalb bei der Stadt immer wieder mit Nachdruck Ersatzstellflächen einforderten. Und mittlerweile hat sich in der Sache etwas getan. Eine Reihe neue Parkplätze sind in der Neustädter Innenstadt entstanden. So wurden im Bereich der Storchspforte zehn Stellflächen geschaffen, die bereits seit Beginn des Jahres genutzt werden können und die auch nach der Baumaßnahme dauerhaft bleiben werden. Weitere Parkmöglichkeiten sollen noch im Frühjahr auf dem ehemaligen Gelände des Gasthofes „Zum Weißen Schwan“ hinzukommen. Auf einem Teil der Fläche bestanden bereits Stellplätze, welche durch die Wohnring AG angelegt wurden und privat genutzt werden. Auf dem anderen Teil des Areals, das sich in städtischem Besitz befindet, wurden nun 20 weitere, öffentliche Parkflächen hergerichtet. Das Grundstück war bisher von üppigem Grün bewuchert. Im ersten Schritt wurde daher der Wildbewuchs entfernt, anschließend der Untergrund aufgeschottert und Parkbuchten markiert. Das Anlegen des Parkplatzes schlägt mit rund 5000 Euro zu Buche.

Eine entsprechende Beschilderung soll in den kommenden Wochen vorgenommen werden, so Neustadts Bürgermeister Ralf Weiße (BfN). Dann könnten die Parkmöglichkeiten kostenpflichtig genutzt werden. Die neuen Stellflächen stehen nur für den Zeitraum der Bauarbeiten auf dem Markt zur Verfügung. Ist die Maßnahme abgeschlossen, werden die Parkflächen weichen. „Es ist geplant, die Fläche wieder zu bebauen. An der Erstellung eines Konzeptes wird derzeit gearbeitet“, so Weiße.