Neue Spielmöglichkeiten am Hohenwarte-Stausee

Portenschmiede. Für gut 180.000 Euro entstand ein neuer Spielplatz auf dem Campingplatz Portenschmiede. Was 2023 noch ansteht:

Der Winter am Thüringer Meer hat seinen ganz eigenen Zauber: Vögel zwitschern, der Schnee knarzt unter den Füßen und es riecht nach frischem Holz. Ansonsten ist es ruhig. Längst sind die Touristen in ihren warmen Stuben angelangt, doch die Pächter des Campingplatzes Portenschmiede haben trotzdem zu tun. Denn nach der Saison ist vor der Saison. Darum wurde jüngst im mehr oder weniger schneefreien Zeitraum auch endlich der Spielplatz am Saalestrand fertiggestellt.

Spielanlage kostete rund 180.000 Euro

„Die Spielanlage hat die Firma Rheber Holz-Design aus Schleiz gebaut“, sagt Michael Klatt. Rund 180.000 Euro haben er und sein Geschäftspartner Robert Däumer in den ausgedehnten Beschäftigungsort für Kinder und Jugendliche an der Großen Wiese beziehungsweise Strand am Hohenwarte-Stausee investiert. Zur Hälfte gab es Fördergelder aus dem europäischen Leader-Fonds, der Projekte unterstützt und damit zur Entwicklung ländlicher Regionen finanziell beiträgt.

Von vielen kleinen Gästen wurde der Spielplatz an der beliebten Badewiese schmerzlich vermisst. Dieser musste vor rund einem Jahr abgebaut werden. Denn: „Der alte Spielplatz war kaputt und hätte keine TÜV-Prüfung überstanden“, sagt Klatt. Eine Reparatur des vormaligen Kletterturms mit Rutsche sei wenig zielführend gewesen. Darum entschieden sich die Pächter für eine Neu-Konzeption der Anlage, die deutlich größer als der Vorgängerbau ist.

Die Ideen dazu entwickelten sich vor einem Jahr, während eines Österreich-Urlaubs. Es beeindruckte ihn, wie man im Nachbarland mit einem rundumgelungenen Familienurlaub Punkte bei den Gästen sammeln kann. Da gehöre definitiv auch ein attraktivitätssteigernder, themen- und variantenreicher Spielplatz dazu. Die Eindrücke nahm man nur all zu gern mit ins heimische Tourismusunternehmen. Und so ging man mit den Vorstellungen im Gepäck schließlich zum Schleizer Spielplatzbauer.

Auf dem Spielplatz findet man viele Attraktionen für Kinder

Pächter Robert Däumer (l.) und Michael Klatt vorm neuen Spielplatz. Foto: Naturerholungsgebietes Portenschmiede / Funke

Die Firma Rheber setzten alsbald Vieles um. Es steht für Unterdreijährige ein hölzernes Schiff mit Sandkasten bereit. Wipptiere ergänzen den Kleinkindbereich. Der deutlich größere Abschnitt für Überdreijährige schließt sich an: Ein Kletterturm mit Rutsche und Netz, eine Entspannungsecke und ein Hangelparcours finden sich hier. Eine bedienbare Seilfähre über einen kleinen neuangelegten Teich spiegelt zudem den maritimen Charakter der Anlage wieder. Zum anderen zeigt sich an anderen Spielelementen die grüne Umgebung wieder. Klatt fährt fort: „Zwei Pfosten unterhalb des Teichs dienen einer Slackline.“ Das Spielgerät soll zum Balancieren einladen. Ein weiteres Teil der Anlage ist sicherlich an den heißen Tagen besonders interessant: die Matschstrecke. Mit einer Handpumpe können die Kinder dann Wasser in Kanäle beziehungsweise hohle Baumstämme leiten und mit kleinen Sperren am Weiterfließen hindern, beschreibt Michael Klatt die Funktionsweise.

Die Umsetzung hat nun doch länger gedauert als ursprünglich angedacht. „Es gab Lieferschwierigkeiten beim Material“, erklärt er. Und hat das auch zu Preissteigerungen geführt? „Nein“, sagt er.

In der kommenden Saison soll dann der Spielplatz offiziell eingeweiht werden. Und so sind die Zelt- und Wohnmobilstellplätze auch ab Ostern wieder mietbar; ab 17. April sind – abhängig vom Wetter – Bungalows buchbar.

Still ruht der See. Foto: Marcus Cislak / Funke

Und was steht sonst noch an? „Für den Bebauungsplan haben wir Sigma Plan aus Weimar beauftragt“, so Klatt. Vereinfacht gesagt, versuche man nun mit den Behörden herauszufinden, was bautechnisch ist, was nicht. Damit man entscheiden kann, welche weiteren Vorhaben auf der langen Liste der Pächter zur Modernisierung des Campingplatzes als nächstes umgesetzt werden können.

Ganz oben auf der Wunschliste stehen zum Beispiel neue Sanitärhäuser. So hoffen Robert Däumer und Michael Klatt im Frühjahr schon Genaueres zu wissen.

Fest steht: Es wird 2023 auch wieder in das Naherholungsgebiet investiert.