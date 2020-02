Am Gamsenteich in Neustadt werden ab März bis zu 16 Menschen in Tagespflege betreut.

Neue Tagespflege eröffnet im März in Neustadt

Zum 1. März 2020 öffnet eine neue Tagespflegeeinrichtung in Neustadt an der Orla ihre Türen. Die Einrichtung der Volkssolidarität Pößneck befindet sich unter der Adresse Promenadenweg 2 und liege laut einer Ankündigung idyllisch am Neustädter Gamsenteich gelegen.

Der Standort vereine die Nähe zum Stadtzentrum mit einer grünen Umgebung. Die Volkssolidarität bietet dort an jedem Werktag sechzehn Plätze an. In der Zeit zwischen 8 Uhr und 16 Uhr betreuten vier Pflegekräfte und weiteres Personal die Gäste der Einrichtung. Die ersten Plätze sind bereits vergeben.

Die Tagespflege spreche alle Haushalte in und um Neustadt an, in denen sich tagsüber niemand um pflegebedürftige Personen kümmern kann. „Erstes Ziel der Einrichtung ist es, dazu beizutragen, dass jeder Tagesgast möglichst lange bei seinen Angehörigen wohnen bleiben kann. Die Entlastung pflegender Ehegatten, Lebensgefährten oder Verwandter ist ebenfalls Zweck der Tagespflege“, heißt es weiter.

Zum Nutzen der Gäste betreibe die Volkssolidarität einigen Aufwand. Dazu gehörten neben der Fachbetreuung durch das Pflegepersonal auch Freizeit- und Unterhaltungsangebote des Betreuungspersonals. Gemeinsames Kochen und Basteln zählten ebenso dazu wie Handwerksarbeiten in der kleinen Werkstatt der Einrichtung. „Der große Garten lädt im Sommer zum Verweilen ein.“

Besichtigung und Tag der offenen Tür geplant

Alle Interessenten an einem Platz in der Einrichtung könnten am Samstag, 15. Februar, in der Zeit zwischen 10 Uhr und 12 Uhr die Räume in Ruhe ansehen und Gespräche mit der Einrichtungsleitung und dem Personal führen. Am 1. März ist zudem ein Tag der offenen Tür für alle Neugierigen geplant, bevor am Montag, 2. März, die Tagespflege ihren regulären Betrieb aufnimmt.

Mehr Informationen und Kontaktdaten finden Sie auf der Internetseite www.vs-pn.de unter dem Reiter „Pflegebereich“ und den Stichworten „Tagespflege“ und „in Neustadt (Am Gamsenteich)“.