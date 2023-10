Neue Töne in Pößneck, Schwarzfahrt in Triptis, Folkrock in Neustadt – Kurze Meldungen aus dem Saale-Orla-Kreis

Das Triptiser Tälertheater ist am Samstag mit seiner Inszenierung des Märchens „Das Tierhäuschen“ wieder auf der Kleinkunstbühne des Triptiser Projektes 21 zu erleben.

Neue Töne in Pößneck

Das Pößnecker Vokal- und Instrumental-Ensemble Neue Töne stellt sich am Sonnabend, 14. Oktober, mit dem Programm „Die Welt braucht Jesus“ in der Jüdeweiner Kirche in Pößneck vor. Das Konzert leitet Thomas Hubich. Beginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Landfrauen feiern in Dreitzsch

Die Dreitzscher Landfrauen feiern am Donnerstag, 12. Oktober, Geburtstag. Beginn in der Dreitzscher Begegnungsstätte ist 14 Uhr. „Gemeinsam sehen wir uns Fotos aus den vergangenen 30 Jahren Landfrauenarbeit an“, heißt es in der Einladung zu dieser Veranstaltung.

Tälertheater in Triptis

Das Triptiser Tälertheater führt am Sonnabend, 14. Oktober, ihre jüngste Inszenierung „Das Tierhaus“ nach einem Märchen des russisch-jüdischen Kinderbuchautors Samuil Marschak (1887-1964) im Triptiser Projekt 21 auf. Beginn des farbenfrohen Spektakels auf der Kleinkunstbühne ist um 19 Uhr.

Folkrock in Neustadt

„Pusteblumen kann man nicht vertreiben“ heißt es in einem Lied der sächsischen Folkrock-Band Pusteblume. Seit Jahrzehnten ist sie im Osten auf Tour – und im Neustädter Wotufa-Saal am 14. Oktober mit eigenen Songs und Neil-Young-Titeln wieder zu Gast. Den Abend eröffnet Melanie Age aus Zeulenroda mit ihrer kraftvollen Stimme beziehungsweise Songs von Bob Dylan, Janis Joplin und aus eigener Feder. Beginn am Samstag ist um 20 Uhr und Einlass ab 19 Uhr. Karten gibt es nur an der Abendkasse.

Melanie Age wird mit ihrer kraftvollen Stimme im Wotufa-Saal Neustadt zu hören sein. Foto: Melanie Age / OTZ

Blut spenden in Knau

Bei der Agrofarm in Knau kann am Donnerstag, 12. Oktober, wieder Blut gespendet werden. Ein Team des Deutschen Roten Kreuzes Saale-Orla ist zwischen 16 bis 19 Uhr vor Ort. Willkommen sind gesunde Frauen und Männer ab 18 Jahren, gern auch Erstspender.

Schwarzfahrer in Triptis

Einer Verkehrskontrolle hat die Polizei am Freitag, 6. Oktober, gegen 21 Uhr in der Neustädter Straße in Triptis einen 19-jährigen Pkw-Fahrer unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der junge Mann keinen Führerschein hat und das Fahrzeug gar nicht zugelassen ist. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Abfischfest in Geroda

Am Wiesenteich in Geroda steigt am Sonnabend, 14. Oktober, ein Abfischfest des Fischzuchtbetriebes Heinz aus Niederpöllnitz. Das Schaufischen mit Kinderbelustigung und geselligem Beisammensein beginnt um 10 Uhr.

Ernährungstipps in Neustadt

Einkaufs- und Ernährungstipps für Menschen ab 50 stehen im Mittelpunkt eines Vortrages, der am 18. Oktober ab 17 Uhr in der Schlossschule Neustadt stattfindet. Veranstalter sind die Thüringer Verbraucherzentrale, die Arbeiterwohlfahrt Saale-Orla und die Volkshochschule Saale-Orla. Es ist eine vorherige Anmeldung unter Telefon 0 36 63/488 144 oder im Internet unter www.vhs-sok.de nötig.

Pößnecker Wanderfreunde

Fast schon traditionell für diese Jahreszeit machen sich die Pößnecker Wanderfreunde am Sonntag, 22. Oktober, auf den Weg zur Domäne Groschwitz im Rudolstädter Nordwesten. Die Wanderstrecke ist mit rund siebzehn Kilometern etwas länger als vor einem Jahr. Treffpunkt ist um 7.30 Uhr an der Shedhalle in Pößneck und um 8.15 Uhr auf dem Rudolstädter Parkplatz Glockenstraße. Gäste sind willkommen. Es wird um eine Anmeldung bis Freitag, 13. Oktober, bei Bärbel Kühn gebeten unter Telefon 0 36 47/41 87 25.