Neue Variante für Abwasser in Wernburg im Gespräch

Die Diskussionen um die Abwasserentsorgung in Wernburg halten an – mit gesprächsbereiten Partnern an allen Fronten. „Miteinander kommunizieren, nicht gegeneinander arbeiten“, räumt Volkmar Göschka, Werkleiter des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Orla (ZWA), am Ende der kleinen Versammlung ein. Uwe Oldenburg, Vorsitzender der Bürgerinitiative Wernburg-Langenorla für gerechte Abwasserentsorgung (BIWL) stimmt zu. So habe er es von Anfang an gewollt. Nachdem er die Initiative gründete, um den Bau der Hebeanlagen zu verhindern (Zeitung berichtete) kommen die Beteiligten nun erneut zusammen, um die weitere Verfahrensweise zu besprechen.

Mit dabei sind neben der BIWL und dem ZWA auch Werner Kaufmann und Gabriele Förster vom Ingenieurbüro IWST GmbH, die einige neue Entwürfe dabei haben. Treffpunkt ist die Brücke in Wernburg. Die Variante der Hebeanlage ist in den Hintergrund gerückt und auch die einer Sammelanlage würde wegfallen, wenn Vorschlag Nummer drei zum Einsatz kommt: die Abwasserentsorgung durch zwei Grundstücke zu setzen und den Bach zu umgehen. Wie die Bürgerinitiative mitteilt, seien beide Grundstücksbesitzer mit dieser Variante einverstanden. Drei Berechnungen werden nun geprüft. Wie Volkmar Göschka bei dem Gespräch weiter informiert, werden die Pläne dann dem Ausschuss vorgestellt. Die Variante, die über die beiden Grundstücke führt, sei aber allem Anschein nach wahrscheinlich die, die sich durchsetzen könne. Dass eine andere Planungsfirma als die bisherige aus Gera eingesetzt wird, habe mit den Differenzen zwischen den Beteiligten nichts zu tun – ohnehin sei eine andere Firma für die letzten Bauabschnitte vorgesehen gewesen, wie Göschka sagt. „Sie haben nach dem Technischen Regelwerk so geplant, wie geplant werden muss.“ „Offen kommunizierte Zahlen und Fakten“, sagt Oldenburg, „so ist das Arbeiten miteinander möglich.“ Diese Transparenz soll beibehalten werden, das ist sein Wunsch. Auch im Sinne der nachfolgenden Generationen, die irgendwann einmal Häuser und Grundstücke übernehmen.