Neuer Führungswechsel an der Spitze der Polizeiinspektion Saale-Orla

Klaus Mergner, der erst zum 1. Oktober 2019 als neuer Leiter der Polizeiinspektion Saale-Orla eingesetzt wurde, beendet zum 29. Februar 2020 seine Tätigkeit in der Region. Er kehrt zurück in seine vorherige Dienststelle – in die Polizeiinspektion Sonneberg.

Entsprechende Informationen dieser Zeitung wollte die Landespolizeiinspektion Saalfeld am Mittwochmorgen weder bestätigen, noch dementieren. Zu eventuellen Personalien werde man sich zu gegebener Zeit äußern, gab ein Sprecher der Behörde am Telefon zu verstehen.

Der Erste Polizeihauptkommissar Mergner war der 19. PI-Chef in Schleiz und hatte den Polizeioberrat Thomas Lenk abgelöst, der sechs Jahre lang im Saale-Orla-Kreis tätig war und dann höhere Aufgaben in der Landespolizeiinspektion Saalfeld übertragen bekam. Mergner sollte zunächst ein Jahr in der Region wirken, eventuell auch länger – jetzt muss er schon nach fünf Monaten gehen.

20. PI-Chef soll ab 1. März Karsten Mordas werden. Der Erste Polizeihauptkommissar, welcher in der Vergangenheit als stellvertretender Schleizer Polizei-Chef in der Region gedient hatte, kehrt aus der Saalfelder Zentrale zurück in den Saale-Orla-Kreis.

Das Personalkarussel soll vom SPD-geführten Innenministerium in Schwung gebracht worden sein, heißt es aus kommunalpolitischen Kreisen. Was das soll, verstehe man nicht wirklich, habe doch Mergner in der Kürze seiner Amtszeit mindestens zu den Bürgermeistern der Region gute Kontakte aufgebaut und eine hohe Präsenz vor Ort gezeigt.

Mit dem neuen Führungswechsel ist die kommunalpolitisch gewünschte Kontinuität an der Spitze der Polizei im Saale-Orla-Kreis nicht gesichert. Denn Mordas werde wie schon Mergner die Aufgaben des PI-Chefs nur kommissarisch übernehmen, weil dieser Posten auf einen Beamten des höheren Dienstes –Polizeirat und höher – ausgelegt ist.