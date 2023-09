Neuer Mobilfunkmast im Saale-Orla-Kreis: Warum ein solches Vorhaben politisch gleich doppelt auf Ablehnung stößt

Neustadt-Knau. Mobilfunkmasten wachsen gerade vielerorts im Saale-Orla-Kreis in die Höhe. Eines dieser Projekte stößt in der Politik jetzt aber auf Ablehnung.

Ein Mal Nein bei sieben Enthaltungen: Das Votum des Neustädter Bau- und Umweltausschusses am Montagabend war unentschlossen und eindeutig zugleich. Zustimmen wollte jedenfalls niemand, als es um den geplanten Bau eines neuen, 52 Meter hohen Mobilfunkmastes östlich der Ortslage von Knau ging. Es sei „fraglich, ob das Gebiet unterversorgt ist“, erklärte Bauamtsleiterin Jana Weller eingangs der Debatte mit Blick auf einige jüngst erteilte Genehmigungen. Zudem habe „der Nachweis eines ortsspezifischen Bezuges aus den vorliegenden Unterlagen nicht entnommen werden können“.

Tatsächlich hatte auch der Ortsteilrat von Knau dem Vorhaben, das die Vodafone-Tochter Vantage Tower beantragt hatte, unlängst mit ähnlicher Begründung eine Abfuhr erteilt – bei zwei Ja- und vier Nein-Stimmen. Rund um den geplanten Standort, der nahe der Fischzucht liegt, seien aus Sicht der Bürgervertreter bereits „ausreichend Alternativen vorhanden“, sagte dazu Ortsteilbürgermeister Thomas Wunsch und verwies unter anderem auf die Mobilfunkantennenanlage am Töpfersberg und den Neubau bei Grobengereuth.

Das letzte Wort hat das Bauordnungsamt in Schleiz

Auch im Neustädter Bauausschuss war die Mehrheit dieser Meinung. Dass er dem Antrag auf das gemeindliche Einvernehmen weder zustimme noch diesen ablehne, begründete René Schilling (CDU) außerdem mit fehlender Einsicht in die technischen Zwänge: „Ich traue mir nicht zu, dagegen zu sein“, sagte der stellvertretende Ausschussvorsitzende. Ortsteilbürgermeister Wunsch hegt derweil den Verdacht, dass die beantragende Firma Baugenehmigungen sozusagen auf Reserve beantrage.

Ob grünes Licht gegeben wird, ist durch die beiden Gremienentscheidungen noch nicht klar. Das letzte Wort hat das Bauordnungsamt in Schleiz. Dort hatte man sich jüngst erstaunt gezeigt über die Menge an Anträgen zur Errichtung derartiger Mobilfunkmasten im Saale-Orla-Kreis. Allein in den vergangenen fünf Jahren seien 25 derartige Bauanträge eingegangen, hieß es.