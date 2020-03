Steffen Krüger ist neuer Volontär im Museum642 in Pößneck.

Neuer Museumsvolontär in großes Projekt eingebunden

Ein zweijähriges Volontariat im Museum642 in Pößneck begann zu Beginn des Monats Steffen Krüger. Einige praktische Erfahrungen im musealen Bereich sammelte er in den vergangenen Jahren bereits an anderen Standorten, nachdem er ein fünfjähriges Historiker-Studium absolvierte.

Sammeln, aufbewahren, erforschen, Wissen weitergeben: all die Dinge, die ein Museum ausmachen, liegen dem 31-Jährigen dabei am Herzen. Aber auch ein anderes Projekt hat er sich auf die Fahne geschrieben. Erste Planungen gibt es bereits Wie die Museumsleiterin Antonie Lau erzählt, habe eine Kollegin aus einem Meininger Museum Kontakt zu ihr aufgenommen, um ein gemeinsames Projekt zu planen, in das der Volontär stark eingebunden sein soll. „Es geht dabei um den Meininger Landtag 1920/1921 im Kontext 100 Jahre Freistaat Thüringen“, so die Museumsleiterin. Zu sehr ins Detail gehen möchte sie aber noch nicht – zu jung seien alle Gedanken und erste Ideen dazu noch. Ein gemeinsames Treffen stehe bald wieder an, dann sollen einige Überlegungen eine konkrete Form bekommen. 2021 wird die Ausstellung in Pößneck zu sehen sein Zuerst wird die Ausstellung in Meiningen zu sehen sein. „Danach passen wir sie etwas an und 2021 ist sie dann in unserem Museum“, sagt die Leiterin. Dass sich die Meininger Kollegen gerade Pößneck heraussuchten, hat selbstverständlich einen historischen Hintergrund: „Zu der Zeit, in der Pößneck zum Herzogtum Sachsen-Meiningen gehörte, war sie eine bedeutende und lukrative Industriestadt, die viele Einnahmen erwirtschaftete und eben auch entsprechend abgab“, sagt Antonie Lau. Über die Geschichte der Stadt Pößneck, Herzogtümer und historisch bedeutende Menschen der Stadt kann man sich schon vorab im kleineren Stil informieren. Dafür sorgt das multimediale Angebot des Museums. Auf einem Monitor können Besucher per Touchscreen die Zeit wählen, über die sie mehr erfahren möchten. Landkarten zeigen auf, wann Pößneck wozu gehörte und wer das Stadtbild zu diesen Zeiten prägte.