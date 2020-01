Neuer Pößnecker Verein als Sammlerbörse für regionale Musik

Was einst als private Initiative unter Kumpels aus Pößneck begann, ist seit wenigen Tagen auch für die breitere Öffentlichkeit gedacht: Der Mukkebazar, eine Tausch- und Sammlerbörse für regional produzierte Tonträger und Musikverwandtes, ist seit 1. Januar ein gemeinnütziger Verein. Acht in der Kotschaustadt und Krölpa aufgewachsene Freunde handgemachter Musik haben es sich zur Aufgabe gemacht, Instrumentales aus der Region zu archivieren und alternative Subkulturen zu fördern.

„Wir sind eine Gruppe von Musikern, aber auch Konsumenten“, sagt der Vereinsvorsitzende Dieter Maschke, welcher selbst kein Instrument beherrscht, aber Sammler ist. „Wir sind in den 90ern in Pößneck und Umgebung aufgewachsen und haben uns im Laufe der Zeit über ganz Deutschland verteilt“, erzählt der derzeit in Berlin lebende 36-Jährige.

Diesen Auflösungserscheinungen wolle man mit dem Verein entgegentreten, sich auf die Wurzeln besinnen und scheinbar Verlorenes in die Zukunft tragen, ja gar durch neue Möglichkeiten wieder fördern.

Konzerte, Tauschbörsen und Stammtische sind in Planung. Dabei spielt die starke Vernetzung, zum Beispiel über soziale Medien, in der alternativen Musikrichtung eine große Rolle. „Wir sind nicht nur Fans von Metal-Musik, wir sind offen für jedermann, der Handgemachtes liebt“, erklärt Maschke.

Schallplatten sind im Trend

Einen besonderen Stellenwert haben physische Tonträger. „Die totgesagten Vinyl-Platten sind wieder im Trend. Kassetten und CDs, Poster, Aufnäher und Konzertkarten haben wir im Vereinsfundus und regen zum Tausch an. Wir präsentieren die künstlerischen Produkte auf kleinen Börsen, wo wir gemeinsam Musik hören, Spaß haben, diskutieren und Zukünftiges planen“, ergänzt Toni Hagelmoser, der Schatzmeister.

Ein kleine Auswahl des Vereinsarchivs. Foto: Foto: Marcus Cislak

An Ideen mangelt es den Jungs nicht, aber das größte Problem ist, eine feste Lokalität für die Aktivitäten in Pößneck zu etablieren.

„Proberäume für Bands sind Mangelware, ein Raum für Treffen und das Archiv sind bislang nicht vorhanden“, erklärt Maschke.

Zum vierten Musikbasar am Montag vor dem Jahreswechsel organisierten die Musikfans in einem der Gebäude auf dem Grundstück der „Getreidewirtschaft“, Saalfelder Straße 32-34, die Party zur Vereinsgründung.

„Einige werden sicherlich noch das Moon kennen, wo es mal Konzerte gab“, verortet Dieter Maschke es genauer, „doch das wird wohl so nicht noch einmal klappen“, sagt er mit einigen Sorgen. Denn die Industriebrache sei vom Abriss bedroht. Zumal dort auch die Metal-Band von Eric Paschold, Vorstandsmitglied im Mukkebazar, probt, weiß Maschke.

Kulturelle Vielfalt in Pößneck fördern

„Wir wollen der musikalischen Subkultur wieder mehr Raum in Pößneck ermöglichen“, steckt Hagelmoser ein wichtiges Ziel ab. „Die Shedhalle bietet eher Platz für Pop und elektronische Musik“, findet er. Das kulturelle Angebot sei den Vereinsmitgliedern einfach zu limitiert, man vermisse schmerzlich die Vielfalt.

Zumindest mit der Gastwirtschaft „Ins Eck“ habe man einen Ort gefunden, der offen für Rockmusik ist. „Der Wirt hat ja früher das Hells-Pleasure-Metal-Festival auf dem Sandberg mitorganisiert“, erinnert sich Maschke gern zurück. „Wir sehen uns dieser Tradition verpflichtet und wollen dort wieder ansetzen.“

Zum vierten Musikbasar am 30. Dezember feierten die Mitglieder mit Musik und Getränken die Vereinsgründung. Foto: Foto: Toni Hagelmoser

Zum vierten Mal bot die Kneipe am Stadtbad Raum für alternative Musik, wie es die Vereinsmitglieder lieben, und auch eine Bühne für Musiker, um ihre Tonkunst live zu präsentieren.

„Wir stellten im Oktober dem DJ zur Party nach dem Konzert unser Vereinsarchiv zur Verfügung“, so der 36-Jährige. Seltene Tonträger von Orlataler Bands wie Defloration, Nameless und Impending Doom wurden gespielt. „Das bieten wir auch bei den nächsten Veranstaltungen an“, sagt Dieter Maschke.

Im Sommer plant der Mukkebazar ein Konzert zu veranstalten, perspektivisch auch eine Schallplatte zu veröffentlichen, die eine Auswahl von Liedern von Gruppen, die im Orlatal wirkten oder noch wirken, beinhalten soll.