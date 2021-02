Eingemummelte Pferde grasen in Gertewitz.

Gertewitz. Auch der Bau eines Feuerlöschteichs ist in Gertewitz nun in greifbare Nähe gerückt.

Neues Dach für Gemeinschaftshaus in Gertewitz

In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Gertewitz beschlossen die Mitglieder des Rates einstimmig den Haushalt 2021. Da in dem 170-Seelen-Dorf im vergangenen Jahr kaum Investitionen getätigt wurden, könne man nun – auch mit Hilfen vom Land Thüringen – insgesamt über knapp 200.000 Euro verfügen, wie zu hören war.