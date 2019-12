Pößneck. In der Breiten Straße in Pößneck gestalten auch die Haarkünstler die Bärte mit Kamm, Maschine und Messer.

Neues Friseurgeschäft in Pößnecks Fußgängerzone

Das frisch sanierte Gebäude des Ehepaars Bernhardt – Breite Straße 36 – hat seit Kurzem einen neuen Mieter: Friseurmeister Peter Orlamünder hat in dem Ladengeschäft im Erdgeschoss eine Filiale seines in Schleiz befindlichen „Struppelpeter“ eröffnet. Er investierte, nach eigenen Angaben 15.000 Euro. „Ich finde, die Fußgängerzone ist ein idealer Ort für ein Friseurgeschäft“, sagt er. Es sei ein verkehrsberuhigter Platz, es gebe innerhalb eines dreiminütigen Fußwegs kostenfreie Parkplätze und etliches an Laufkundschaft. Innerhalb von zwei Monaten habe er das 25 Quadratmeter große Geschäft ansprechend gestalten lassen, so Orlamünder.

Mit zwei Angestellten, Saskia Richter und Anna-Maria Unger, betreibt er das Pößnecker Haarstudio. „Unsere Anna lässt ihrer Kreativität gern freien Lauf. Sie steckt und flechtet feierliche Frisuren für jeden Anlass. Unsere Saskia liebt glänzende Farben, Freihandtechniken, Balayage und natürliche Highlights“, so der Geschäftsführer. Der Friseurmeister, der in diesem Jahr das elfjährige Bestehen seines Friseurgeschäfts in Schleiz feierte, lässt sich auch an zwei Tagen der Woche blicken, um der Damen- und Herrenwelt die Haare zu gestalten.

Für letztere bietet er auch das bartgestaltende Handwerk im Struppelpeter an. „Der Barbershop-Trend hat zwar in den großen Städten längst nachgelassen, aber im ländlichen Gebiet ist immer noch Potenzial da“, beobachtet Orlamünder. Er plane bei entsprechender Nachfrage einen eigenen Frisierplatz für die bärtige Kundschaft.

Heizungsbaumeister Andreas Bernhardt, der gemeinsam mit seiner Frau Kerstin der Bauherr ist, hatte das Ge­bäude in der Breiten Straße 36 im Jahr 2017 von der kommunalen Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck/Triptis mbH übernommen. Die Baumaßnahme kostete 950.000 Euro inklusive Fördermittel, sagte der Hausbesitzer. Es sei für ihn als Pößnecker eine Ehrensache, in Pößneck zu investieren, so An­dreas Bernhardt. Er war außerdem stolz darauf, „fast nur Pößnecker Firmen“ auf der Baustelle beschäftigt zu haben.