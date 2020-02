Neues Konzept für das Brunnenfest in Neustadt

Das traditionelle Brunnenfest in Neustadt ist einer der Höhepunkte im jährlichen Veranstaltungskalender der Stadt. Auch in diesem Jahr können sich Besucher wieder auf eine bunte und abwechslungsreiche Veranstaltung am dritten Juni-Wochenende freuen – allerdings in anderer Form als bisher. Denn bei der 33. Auflage des Bornquas wird ein neues Konzept umgesetzt. „Beim Brunnenfest sind in den vergangenen gut 30 Jahren gewisse Strukturen gewachsen, die auch weiterhin bedient werden sollen. Allerdings haben sich seit den 80er-Jahren die Ansprüche der Menschen geändert. Die Leute haben heute ganz andere Bedürfnisse, wenn sie zu so einem Fest gehen“, weiß Neustadts Kulturamtsleiter Ronny Schwalbe. Diese veränderten Voraussetzungen seien der Grund gewesen, das Konzept nun inhaltlich zu überarbeiten und an die neuen Gegebenheiten anzupassen.

Stärken und Schwächen ausgemacht

Eine Rolle spielt dabei unter anderem die Neugestaltung des Neustädter Marktplatzes, die im kommenden Jahr baulich beginnen soll. Da dieser dann zeitweilig nicht mehr in der bisherigen Form für die Veranstaltung zur Verfügung stehen wird, wollten sich die Verantwortlichen frühzeitig Gedanken darüber machen, an welche anderen Orte das Fest künftig verlagert werden kann. Darüber hinaus hätten sich in den vergangenen Jahren bestimmte Defizite bei der bisherigen Gestaltung des Brunnenfestes herauskristallisiert. Als Beispiel nennt Ronny Schwalbe etwa die Händlerstraße. „Die funktioniert einfach nicht mehr. Es fehlt die Kaufkraft der Leute, und wir bekommen auch die Händler nicht mehr nach Neustadt“, erklärt der Kulturamtsleiter. Besucherschwächen seien ein anderer Grund. Zwar sei die Gesamtzahl der Menschen, die zum Brunnenfest kommen, in den vergangenen Jahren konstant geblieben, allerdings habe es bei der Frequentierung verschiedener Programmpunkte große Unterschiede gegeben. Immer weniger gefragt war etwa die Geleitstunde am Freitagabend. Und auch der Brunnenfest-Samstag sei tagsüber nicht mehr in der Form früherer Jahre angenommen worden. Das Open-Air-Konzert am Samstagabend und der Bornquas Musikmarkt am Sonntag seien hingegen nach wie vor Garanten für Besucher.

Bei der Überarbeitung des Brunnenfest-Konzeptes habe man diese Stärken und Schwächen ausgemacht und für künftige Planungen herangezogen. In mehreren Sitzungen des Ausschusses für Bildung, Kultur und Soziales wurde zum Thema diskutiert, auch Vereine, Initiativen, Gruppen und ehrenamtlich engagierte Menschen der Stadt wurden einbezogen. Während des Überarbeitungsprozesses wurden verschiedene Varianten für eine künftige Gestaltung entwickelt und durchgesprochen. Eine Idee war unter anderem, die Geleitstunde auf den Donnerstagabend zu verlegen und in diesem Rahmen die Brunnenmeisterzeremonie durchzuführen, die bisher immer am Samstagmittag stattgefunden hatte. Aus unterschiedlichen Gründen habe man diese Überlegung aber schließlich wieder verworfen, so der Kulturamtsleiter.

Erstmals Programm im Stadtpark

Die Band Hot Chocolate wird in diesem Jahr am Samstagabend beim Open-Air-Konzert zum Brunnenfest zu erleben sein. Foto: Susanne Pfeiffer

Mittlerweile ist das neue Konzept fertiggestellt. Fest steht so, dass es eine Geleitstunde in diesem Jahr nicht mehr geben wird. Beibehalten wird für den Freitagabend allerdings das beim letzten Brunnenfest erstmals vom Carnevalclub Molbitz veranstaltete Format Bornbeats. Auch der seit vielen Jahren in der Schloßgasse durchgeführte Lach- und Weinabend wird wieder als Privatinitiative stattfinden.

Die meisten Veränderungen sind für den Samstag vorgesehen. So ist in und rund um den Stadtpark in diesem Jahr ein buntes Programm vorgesehen. Ansinnen sei dabei gewesen, die historische Anlage einzubeziehen, die im April im Rahmen des MDR-Formats Frühlingserwachen hergerichtet wird. So wird im Stadtpark ein Kinderfest veranstaltet. Dorthin umziehen wird auch das Bühnenprogramm mit den Schulen und Kindergärten, das bisher auf dem Kirchplatz stattgefunden hat. „Im Rosengarten wird es Neustadt längste Kuchenmeile geben, bei der Besucher zu Kaffee und Gebäck eingeladen sind“, kündigt Ronny Schwalbe an.

Am Herkulesbrunnen am Eingang des Stadtparkes wird es eine zweite Bühne geben, auf der Kleinkunst zu erleben sein wird, verrät der Kulturamtsleiter. Dort wird am Samstagmittag nach dem Brunnenrundgang auch der neue Brunnenmeister durch den Alten Rat der Stadt gekürt.

Status-Quo-Revivalband und Hot Chocolate beim Open-Air-Konzert

Auf der Bühne am Markt wird in diesem Jahr dann erst am Samstagabend beim Open-Air-Konzert gefeiert. Den Auftakt wird eine Status-Quo-Revivalband machen. Als Hauptakt wird die britische Soul- und Funkband Hot Chocolate, die unter anderem durch das Lied „You Sexy Thing“ bekannt sind, auftreten. Nach dem Konzert wird in diesem Jahr noch nicht Schluss sein. Besucher sind eingeladen, auch nach den Auftritten der Bands auf dem Markt zu verweilen und zu tanzen. Die passende Musik wird ein DJ auflegen.

„Am Sonntag wird in gewohnter Manier der Bornquas Musikmarkt auf dem Marktplatz stattfinden“, sagt Ronny Schwalbe. Zum Frühschoppen wird eine Blasmusikkapelle aus der Partnerstadt Laupheim einen Auftritt haben. Am Sonntagnachmittag kann erneut die Volksmusik-Gruppe „Die Schäfer“ begrüßt werden. Zum Abschluss des diesjährigen Brunnenfestes wird am Sonntagabend eine Michael-Jackson-Show zu erleben sein.