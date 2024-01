Neujahrsempfang, Schnuppertag, Weihnachtsbaumverbrennung: Meldungen aus dem Saale-Orla-Kreis

Pößneck/Oppurg/Neustadt/Dreitzsch/Triptis Ausblicke auf die Landesgartenschau und Einblicke in ein gar nicht so fernes, aber kaum bereistes Land: Veranstaltungen zwischen Triptis und Pößneck

Landesgartenschau-Ausstellung in Triptis

Die Städte Pößneck, Neustadt und Triptis richten 2028 die 6. Thüringer Landesgartenschau aus. Hierzu fand 2023 ein Ideen- und Realisierungswettbewerbs für Planungsbüros statt. Die Ergebnisse werden seit Ende November im Rahmen einer Wanderausstellung mit alles Wettbewerbsbeiträgen vorgestellt. Nach dem Auftakt im Pößnecker Bilke-Saal und der Zwischenstation im Neustädter Lutherhaus sind die großflächigen Entwürfe ab Mittwoch, 10. Januar, im Triptiser Schützenhaus zu sehen. Dort sind Interessierte bis 30. Januar montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr willkommen.

Neujahrsempfang der Dreitzscher Landfrauen

Die Dreitzscher Landfrauen laden am Mittwoch, 10. Januar, ab 13.30 Uhr zur Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe in ihre Begegnungsstätte in Dreitzsch ein. Damit verbunden ist ein kleiner Neujahrsempfang. Im Kreis der Mitglieder und interessierten Gäste soll über die diesjährigen Vorhaben der rührigen Interessengemeinschaft gesprochen werden, gibt eine Mitteilung der Vorsitzenden Gabriele Peißker zu verstehen.

Albanien-Abend in der Pößnecker Stadtbibliothek

„Albanien - Europas wilder Osten“ lautet das Leitmotiv einer Multivisionsschau, zu welcher am 17. Januar in die Pößnecker Stadtbibliothek eingeladen wird. Beginn an dem Mittwoch ist um 18.30 Uhr. Jahrtausendealte Städte und einen besonderen Menschenschlag stellen die Weltreisenden Annett und Michael Rischer vor. Karten gibt es direkt in der Stadtbibliothek, Reservierungen sind unter Telefon 03647/500320 möglich.

Schnuppertag im Neustädter Gymnasium

Das Orlatal-Gymnasium Neustadt lädt am 27. Januar zu einem Schnuppertag für Schülerinnen und Schüler insbesonder der 3., 4., 6., und 10. Klassen aus dem östlichen Orlatal ein. Die Kinder sind mit ihren Eltern an dem Samstag ab 9 Uhr in den Fach- und Unterrichtsräumen des Schulhauses in der Pößnecker Straße 24 willkommen. Auch die Türen der Mensa werden geöffnet sein. „Es gibt Interessantes darüber zu erfahren, wie am Gymnasium gelernt wird, es wird experimentiert und vieles darf ausprobiert werden“, heißt es in der Einladung zum Schnuppertag. Schulleitung, Beratungslehrer und engagierte Elternvertreter sowie der Schulförderverein stehen bis gegen 12 Uhr für Fragen der Eltern zur Verfügung.

Weihnachtsbaumverbrennung auf dem Oppurger Sportplatz

Am 13. Januar steigt auf dem Oppurger Sportplatz ein Weihnachtsbaumverbrennen. Das sicher große Feuer wird an dem Samstag gegen 17 Uhr entfacht. „Nicht mehr benötigte Weihnachtsbäume werden eingesammelt und können vor dem Grundstück abgelegt werden“, teilt der Feuerwehrverein St. Florian Oppurg mit. Die Abholtermine werden in der Gemeinde ausgehängt. Natürlich können Weihnachtsbäume auch direkt zur geselligen Veranstaltung mitgebracht werden. Die beginnt eigentlich auf dem Dorfplatz, wo schon um 16.30 Uhr ein Kinderfackelzug startet.

Sprechstunde des Pößnecker Seniorenbeirates

Der Senioren- und Behindertenbeirat der Stadt Pößneck bietet am 16. Januar ab 15 Uhr in der Awo-Begegnungsstätte Brauhausgasse 3a eine Sprechstunde an. Im lockeren Gespräch sollen Hinweise entgegengenommen und Fragen beantwortet werden. Anschließend, ab 16 Uhr, findet an selber Stelle der nächste Runde Tisch für ein rollstuhlgerechteres Pößneck statt. Nähere Vorab-Informationen gibt es Ingo Böhme, Telefon 01 77/38 44 105.

